Supermercato, queste offerte sono davvero eccezionali: con pochi euro riesci subito a riempire il carrello.

Se stai cercando di far quadrare i conti a fine mese, ti starai sicuramente ingegnando anche su come muoverti, e tra le rinunce che avrai previsto, ci sono dei tagli sulla spesa. I prodotti alimentari, in linea generale, sono aumentati in modo notevole, e questo pesa inevitabilmente sul portafogli. L’inflazione, in base agli ultimi dati Istat di giugno 2025, è cresciuta di +1.7%, e questo significa che il potere d’acquisto è ulteriormente ridotto.

Per risparmiare, un buon modo è acquistare prodotti che possano durare più a lungo, in modo da non doverli ricomprare troppo presto. Si può prediligere, inoltre, il made at home, il che vuol dire cucinare da sé pizza, e perché no, anche pane, e preparare ricette sfiziose con gli ingredienti a disposizione.

Tutto è possibile, con un po’ di manualità e fantasia. La cucina, poi, lascia ampio margine di creatività, per chi vuole preparare pietanze succulente. Un altro modo per risparmiare sulla spesa è quello di controllare le offerte pazzesche, perché così è possibile riempire il carrello in un attimo. E, all’occorrenza, usare quei prodotti per le varie preparazioni culinarie, fatte in casa.

In questo supermercato, con soli 2 euro ti porti a casa tanti prodotti: non farti sfuggire l’occasione

Se vuoi fare il pieno di prodotti sfiziosi, in questo discount ci sono delle interessanti occasioni da non perdere.

Da Eurospin, infatti, dal 17 al 27 luglio 2025, ci sono diversi prodotti in offerta a soli 2 euro. Ve ne citiamo alcuni. Per chi vuole regalarsi dei pranzetti sfiziosi, al suddetto prezzo si possono trovare i ravioli di ricotta e spinaci, oppure pennette salmone e gamberetti Tre Mulini.

Per i patiti degli hamburger, ci sono cheeseburger suino/tacchino e pollo Tre Mulini, mentre per gli amanti dei tortellini, sempre Tre Mulini li propone nella versione col prosciutto crudo. È un piatto del resto molto amato, sia in brodo che con la panna. Per stare leggeri c’è il bifidus magro bianco Land, di cui tuttavia c’è una quantità limitata, mentre Pascoli Italiani propone yogurt intero alla fragola o ai frutti di bosco.

Ce n’è per tutti i gusti, poi, con le vaschette di gelato Dolciando oppure, sempre della stessa marca, i coni in vari sapori (confezioni da 6 coni). Allo stesso prezzo si possono trovare anche candeggina densoattiva Dexal e rotoli di alluminio, utili per diversi usi.