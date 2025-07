Dai glitter alla skin effetto bagnato, fino ai tatuaggi temporanei e ai capelli con tinte pastello: ecco i beauty trend più amati dell’estate 2025, tra ispirazioni Duemila e tocchi glam.

L’estate 2025 è un vortice di nostalgia e luce, che mescola le atmosfere dei primi anni Duemila con nuove texture, colori vividi e dettagli scenografici. I trend più forti del momento riportano al centro l’espressione personale, rompendo gli schemi della naturalezza assoluta e lasciando spazio a make-up e bodycare audaci, decorativi, ricchi di glitter e richiami pop. A guidare il ritorno di questo immaginario è la Gen Z, che rilegge codici già visti con un linguaggio nuovo, fatto di app, filtri e creatività visiva.

Mentre il trucco nude continua a occupare un posto sicuro nelle beauty routine quotidiane, le novità della stagione puntano dritto al desiderio di brillare. Letteralmente. La parola d’ordine è luce, che sia sul viso, sulle spalle o tra i capelli. Le ispirazioni sono molte, dai video virali su TikTok agli echi delle Rom-com dei primi 2000, con labbra effetto specchio, ombretti shimmer e blush caramellati. Il tutto si traduce in look che celebrano una bellezza giocosa e imprevedibile, fatta per lasciare il segno.

Pelle glitterata e capelli gioiello: la bodycare torna a brillare

Il corpo, quest’estate, si accende di riflessi. I glitter tornano protagonisti in chiave Poolside skin: una pelle lucida come appena uscita dall’acqua, ottenuta con oli secchi o spray glitterati da applicare su braccia, spalle, décolleté. Il finish è wet, vibrante, in grado di riflettere la luce naturale e di valorizzare ogni movimento.

Alcuni oli arricchiti con microperle o pagliuzze luminose offrono una resa particolarmente intensa, adatta a serate in spiaggia o festival open air. Chi preferisce texture più leggere, può optare per mist corpo o latti idratanti illuminanti, da spruzzare anche tra i capelli per un tocco multisfaccettato.

Non si tratta solo di cosmesi, ma di una vera e propria dichiarazione estetica, che trova terreno fertile nei riferimenti visivi di serie come Euphoria, dove il make-up costruisce interi mondi narrativi. L’uso di strass attorno agli occhi, stickers brillanti, o costellazioni di glitter incollate sulla fronte fa parte di questo nuovo linguaggio espressivo.

E i capelli? Tornano gli Hair Tinsel, i fili luccicanti che si fissano a mano o con appositi strumenti, per creare ciocche luminose simili a quelle delle bambole anni 2000. Esistono anche charms da applicare alle lunghezze, piccoli pendenti argentati o dorati che ondeggiano ad ogni passo. Il risultato è giocoso, ironico e al tempo stesso super curato.

Per chi vuole cambiare ma senza impegno, crescono le vendite di maschere coloranti temporanee, in tonalità pop, pastello o fluo. Si applicano dopo lo shampoo e scompaiono in pochi lavaggi, ideali per un weekend a tema o una vacanza dove osare è concesso.

Il ritorno dei tatuaggi temporanei tra oro, fiori e skin transfer

Altro protagonista inatteso dell’estate è il tatuaggio temporaneo, che rinasce dalle ceneri dei primi Duemila in una versione più curata e d’impatto. Non più solo transfer da edicola, ma decorazioni cutanee gold, motivi floreali intricati o simboli old school da applicare su spalle, polsi, schiena. La Gen Z ne ha fatto un tratto distintivo, riscoprendoli come strumento di body art effimera, spesso combinata a look estivi elaborati.

L’applicazione richiede cura: prima di tutto serve uno scrub corpo delicato, per rimuovere cellule morte e facilitare l’aderenza. Dopo aver rimosso la pellicola protettiva, si preme il disegno sulla pelle con un panno umido e si attende qualche secondo. Il risultato può durare anche una settimana, se non si espone troppo all’acqua o a sfregamenti.

Molti dei modelli in commercio si acquistano online, anche in kit combinabili tra loro. Il formato preferito resta quello minimalista, ma crescono anche le richieste di tatuaggi dorati da applicare lungo la clavicola o sulle gambe. L’effetto? Elegante, discreto, ma perfettamente dentro il gioco estetico dell’estate.

In un clima dominato da consapevolezza estetica e ironia nostalgica, il beauty dell’estate 2025 si muove tra autoespressione e leggerezza, lasciando ampio spazio a chi vuole reinventarsi per qualche giorno, senza mai prendersi troppo sul serio.