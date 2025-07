L’aumento delle assicurazioni viaggio tra i turisti italiani rivela un cambiamento culturale: ecco quali coperture vengono scelte e cosa sapere prima di partire.

Il numero di polizze viaggio sottoscritte dagli italiani è in crescita costante. Un trend che riflette un mutamento nelle abitudini dei viaggiatori, sempre più attenti a proteggersi da eventi inattesi che, fino a pochi anni fa, venivano trattati con superficialità. Dalla cancellazione del volo al ricovero all’estero, passando per lo smarrimento del bagaglio o l’impossibilità di partire a causa del cane malato: oggi ogni dettaglio viene pianificato.

Secondo quanto segnalano le principali compagnie e gli operatori del settore turistico, il comparto delle assicurazioni viaggio sta vivendo un’espansione concreta. Non si tratta solo di un fenomeno legato alla pandemia o a emergenze temporanee, ma di un cambiamento strutturale nella percezione del rischio. La polizza diventa un strumento strategico, scelto da chi intende tutelarsi non solo sul piano economico, ma anche su quello logistico e sanitario.

Assicurazioni personalizzate per annullamenti, ritardi e spese sanitarie

Tra le coperture più richieste figura l’assicurazione per annullamento del viaggio, utile in caso di imprevisti familiari o problemi di salute che obbligano a modificare la partenza. Questo tipo di polizza può includere indennizzi per ritardi nei trasporti, interruzione anticipata del soggiorno o impossibilità di raggiungere la destinazione. Va però prestata attenzione alle clausole, soprattutto quelle che escludono rimborsi in caso di calamità naturali, guerre o situazioni globali straordinarie.

Molto diffusa anche l’assicurazione sanitaria da viaggio, fondamentale in particolare per chi vola verso paesi extra-UE o aree dove le cure mediche hanno costi elevati. In questi casi, l’assistenza può comprendere anche rimpatrio sanitario, indennizzi per infortuni e in alcuni casi copertura di responsabilità civile verso terzi. Chi si sposta per lunghi periodi o per lavoro tende a sottoscrivere formule più complete, spesso rinnovabili su base mensile.

La maggiore consapevolezza del viaggiatore moderno si riflette anche nella richiesta di coperture flessibili, che possono essere modificate in base alla destinazione, alla durata del soggiorno e al tipo di attività previste.

Protezione bagagli, anticipi e assicurazioni per animali domestici

Altro nodo centrale è la copertura bagagli. Le polizze contro smarrimenti, furti o danni ai propri effetti personali restano tra le più sottoscritte, specialmente per chi viaggia in aereo. Alcuni pacchetti offrono anche anticipo di denaro per acquisti urgenti in caso di ritardi nella riconsegna, garantendo così una maggiore tranquillità già dal primo giorno di viaggio.

Oggi non si parla più solo di vestiti o oggetti: molti viaggiatori trasportano strumenti tecnologici, attrezzature sportive o altri beni ad alto valore. Le formule più avanzate permettono di assicurare questi elementi con rimborsi calibrati sul valore reale. In caso di interruzione anticipata della vacanza, alcune compagnie prevedono rimborsi parziali per le notti non usufruite, a patto che l’evento rientri tra quelli coperti da contratto.

Un segmento in forte crescita è quello delle polizze per animali domestici. Sempre più persone scelgono di viaggiare con cani o gatti, e le compagnie si sono adeguate offrendo coperture veterinarie d’urgenza o rimborsi integrali in caso di mancata partenza per problemi di salute dell’animale.

Questo tipo di offerta segnala un’evoluzione nella concezione del viaggio, che non viene più vissuto solo come un’esperienza personale, ma come un evento da proteggere in ogni dettaglio. Dalla salute ai bagagli, fino agli amici a quattro zampe, l’assicurazione diventa parte integrante della pianificazione responsabile, con un impatto concreto sulla serenità del soggiorno.