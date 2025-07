Lascia l’auto parcheggiata con i finestrini abbassati: multato. Ecco perché e cosa dice il Codice della Strada, c’è un motivo ben preciso.

Una multa inaspettata ha colpito un residente di via Condotti, a causa di un gesto apparentemente innocuo: lasciare l’auto parcheggiata con i finestrini abbassati. L’episodio ha acceso l’attenzione su una norma del Codice della Strada poco conosciuta ma rilevante in termini di sicurezza stradale e tutela del veicolo.

La vicenda evidenzia quindi come non siano solo le infrazioni più evidenti, come il divieto di sosta o la guida pericolosa, a essere sanzionate, ma anche quei comportamenti che, se trascurati, possono avere ripercussioni sulla sicurezza complessiva delle strade e delle aree urbane. Gli automobilisti sono dunque invitati a prestare maggiore attenzione anche a dettagli apparentemente marginali, come l’abbassamento dei finestrini durante la sosta.

La sanzione per aver lasciato i finestrini abbassati: cosa dice il Codice della Strada

Franco Tebaldi, il cittadino multato, si è rivolto al Corriere Adriatico per raccontare la sua sorpresa di fronte a una multa da 42 euro (riducibile a 29,40 euro se pagata entro cinque giorni) elevata dalla Polizia Locale. Il motivo? L’auto lasciata in sosta con i vetri abbassati, un comportamento che, seppur apparentemente innocuo, è considerato una violazione delle norme di sicurezza stradale.

Il vicecomandante della Polizia Locale, Di Benedetto, ha spiegato che “chi parcheggia un veicolo deve adottare tutte le cautele necessarie per evitare l’uso improprio da parte di terzi”. In concreto, ciò significa che l’automobilista deve proteggere il proprio mezzo affinché non possa essere manomesso, avviato indebitamente o depredato. La norma mira a prevenire situazioni che potrebbero mettere a rischio la sicurezza pubblica e privata, evitando per esempio che un’auto lasciata incustodita e facilmente accessibile venga utilizzata in modo illecito o diventi fonte di incidenti.

Il caso di Tebaldi non è isolato, ma rappresenta un esempio emblematico di come la Polizia Locale stia intensificando i controlli anche sotto il profilo della prevenzione e non solo in seguito a incidenti o danni già avvenuti. La normativa invita dunque a considerare la custodia del veicolo una vera e propria responsabilità, che va oltre il semplice rispetto delle regole di parcheggio.

L’abbassamento dei finestrini può sembrare un gesto di comodità o un modo per arieggiare l’abitacolo, ma dal punto di vista legale implica un rischio concreto: facilitare l’accesso a malintenzionati o comportamenti pericolosi. Per questo motivo, il Codice della Strada prevede che il proprietario del mezzo debba evitare di lasciare il veicolo in condizioni tali da rendere possibile un uso improprio.

La sanzione prevista è di 42 euro, importo che può essere ridotto a 29,40 euro se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla notifica. Nel caso specifico, il signor Tebaldi ha optato per il pagamento della multa, pur manifestando la sua perplessità circa la severità della norma rispetto alla gravità della condotta. Tuttavia, come sottolineato dalla Polizia Locale, la disposizione è funzionale a garantire una maggiore sicurezza sia per i proprietari dei veicoli che per la collettività.