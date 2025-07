La Sanità compie un passo avanti determinante grazie all’arrivo di immagini diagnostiche direttamente in App.

In un momento storico denso di significato per ciò che concerne anche l’ausilio della tecnologia applicato al campo medico, l’ennesimo passo avanti sigla il grande impegno profuso dalle Istituzioni verso un coordinamento per offrire servizi capillari sul territorio e, al tempo stesso, efficienza massima.

Non sarà più un servizio limitato a prescrizioni e referti, i cittadini abruzzesi potranno utilizzare l’applicazione Abruzzo Sanità OnLine per ottenere tutte le informazioni e congiuntamente anche le immagini diagnostiche, a casa senza nemmeno dover ritirare il referto e direttamente sullo smartphone.

La svolta del momento: quando la tecnologia incontra la Sanità

“Un altro passo avanti – ha spiegato l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì – di quel processo di digitalizzazione dei servizi che dal 2020 in poi è partito anche nella nostra regione, fino a quel momento rimasta indietro per la totale disattenzione della precedente amministrazione di centrosinistra, che non aveva previsto alcun investimento su questo fronte. Con impegno, invece, siamo riusciti ad invertire la rotta, iniziando da servizi di base come la scelta e revoca del medico di medicina generale o la stampa del duplicato della tessera sanitaria, fino ad arrivare al cup telematico e a tante altre funzionalità”.

Questa è una delle novità più interessanti a cui la Regione sta lavorando da mesi e sarà disponibile e quindi effettiva per tutti dopo il periodo estivo. Va ricordato che la Regione ha sviluppato molteplici applicativi, concedendo così a chi si trova sul territorio di poter attingere a informazioni dettagliate e precise, anche senza dover necessariamente consultare il Fascicolo Sanitario.

“I nostri concittadini – chiarisce l’assessore – hanno dimostrato una chiara preferenza verso l’uso dei servizi digitali regionali, che risultano più agili e immediati. Attualmente, infatti, l’app regionale registra circa 500mila accessi, un numero che rappresenta quasi la metà della popolazione abruzzese. Un successo che evidenzia chiaramente la scelta degli abruzzesi verso strumenti digitali che consentono operazioni più rapide e intuitive”.

Questo è l’ennesimo tassello di un lungo lavoro, di un piano articolato che si è sviluppato e continuerà a farlo nei prossimi anni per offrire maggiore consapevolezza al cittadino, sfruttando sempre quella che è la tecnologia moderna ma con un meccanismo semplice e alla portata di tutti.

“Negli ultimi cinque anni – ha specificato Riccardo Urbani, consulente tecnico del presidente Marsilio – la Regione Abruzzo ha fatto enormi passi avanti in ambito digitale e tecnologico. I nostri progetti innovativi hanno consentito ai cittadini di vivere una vera rivoluzione digitale: oggi è possibile prenotare prestazioni sanitarie direttamente dal proprio telefonino, ricevere immediatamente i referti e, a breve, anche le immagini diagnostiche. Grazie al nuovo progetto VNA (Vendor Neutral Archive), inoltre, l’Abruzzo è la prima regione in Italia che consente ai cittadini, da qualsiasi sito sanitario, di accedere ai propri referti e immagini diagnostiche in modo semplice e veloce. È inoltre appena partito anche il progetto di telemedicina che aiuterà moltissimo i pazienti con difficoltà di spostamento, facilitando sia l’accesso alle prestazioni sanitarie, sia la riduzione delle liste di attesa”.