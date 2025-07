Scopri le meraviglie nascoste: spiagge incontaminate, servizi eccellenti e natura mozzafiato per una vacanza indimenticabile.

L’estate è il momento ideale per immergersi in giornate di relax tra sole e mare, soprattutto se si sceglie un territorio incantevole come quello del Parco del Conero, dove la natura rigogliosa si fonde con le acque cristalline dell’Adriatico. La Riviera del Conero, nelle Marche, rappresenta una meta perfetta per chi cerca una vacanza che unisca paesaggi mozzafiato, spiagge di sabbia finissima e costi contenuti, con un’offerta turistica completa e adatta a ogni esigenza.

La zona del Conero vanta un litorale variegato, ricco di spiagge libere ben tenute e stabilimenti balneari attrezzati, che garantiscono comfort e sicurezza, anche per chi viaggia con bambini. Tra le più belle spiagge di sabbia, alcune sono ormai celebri per la loro atmosfera incontaminata e la qualità dei servizi offerti.

Le spiagge più suggestive d’Italia

Situata alle pendici di Sirolo, la Spiaggia di Urbani, nota anche come “La Conca”, è una delle spiagge più frequentate e accessibili del Conero. Facilmente raggiungibile sia a piedi che con i mezzi pubblici, questa baia di 400 metri è incorniciata dal verde intenso del parco e offre viste spettacolari sul Monte Conero.

La spiaggia si distingue per la sabbia finissima e le sue acque limpide, ideali per chi cerca relax ma anche per gli appassionati di attività acquatiche. Gli stabilimenti balneari sono dotati di lettini, ombrelloni e bar, mentre i ristoranti propongono specialità a base di pesce fresco. Inoltre, è possibile noleggiare canoe e SUP (stand up paddle) per esplorare la costa da una prospettiva diversa. Da segnalare la presenza di una suggestiva grotta naturale su un lato dell’insenatura e la vicinanza alla spiaggia di San Michele, raggiungibile con una piacevole passeggiata.

Tra le spiagge più incantevoli del Conero, la Spiaggia del Frate, conosciuta anche come Sottosanta, si distingue per la sua bellezza selvaggia e la sabbia prevalentemente ghiaiosa, particolarmente fine. Situata nei pressi di Numana, questa caletta è caratterizzata da acque calme grazie alla protezione di una scogliera naturale, diventando un rifugio perfetto per chi desidera tranquillità e immersioni snorkeling tra i fondali ricchi di biodiversità.

Raggiungibile solo a piedi attraverso un sentiero panoramico da Numana Alta, la spiaggia invita a una camminata immersa nella natura, con la raccomandazione di indossare scarpe comode vista la conformazione del percorso.

La Spiaggia di Marcelli, a pochi chilometri da Numana, è amata soprattutto dalle famiglie grazie alla sua sabbia renale morbida e agli stabilimenti balneari colorati e ben attrezzati. Oltre al noleggio di ombrelloni e lettini, sono disponibili bar e ristoranti con vista mare, ideali per una pausa rigenerante. Il borgo di Marcelli, con la sua atmosfera tranquilla e autentica, permette anche di godersi passeggiate lungo la pista ciclabile o suggestivi tramonti sul mare Adriatico.

Analogamente, la Spiaggia di Numana Bassa si caratterizza per la renella fine e curata, perfetta per far giocare i bambini in tutta sicurezza. Questa spiaggia ampia è ideale per giornate di completo relax e offre vari servizi, tra cui stabilimenti balneari attrezzati, campi sportivi sulla spiaggia, bar e ristoranti con vista panoramica. La sua eccellente accessibilità, sia con autobus (circa 15 minuti da piazza centrale di Numana) sia con auto, grazie a numerosi parcheggi disponibili, la rende una meta molto apprezzata da famiglie e giovani.

Chiudiamo la nostra rassegna con la Spiaggia di Porto Recanati, considerata una delle gemme della costa adriatica marchigiana. Qui, la sabbia è fine e dorata, perfetta per passeggiate a piedi nudi accompagnate dal suono delle onde e dalla brezza marina. Il mare, dalle trasparenze turchesi, presenta un fondale basso e calmo, ideale non solo per nuotate rilassanti ma anche per attività di snorkeling in totale sicurezza.