Forse non lo sai ma sarebbe meglio non gettare le capsule del caffè, perché potrebbero tornare utili in un modo inaspettato.

Bere caffè la mattina è un momento davvero meraviglioso della giornata, anzi è il momento che dà la carica alla giornata. Alcuni studi dicono che l’aroma del caffè, ancor prima di berlo, migliora l’umore, attivando zone del cervello che hanno a che fare con piacere e concentrazione.

Addirittura, uno studio del 2018 suggerisce che alcuni studenti, sottoposti a un test di matematica, durante la prova hanno sentito aroma di caffè e la loro performance è stata migliore rispetto a quella di chi non l’ha sentita.

Il caffè può essere gustato al bar, o ancora, a casa, preparato con la moka o con le capsule. In quest’ultimo caso, una volta che le capsule hanno fatto il loro dovere, vengono gettate. È un rituale che si compie in vari momenti della giornata.

Tuttavia, la novità è che dopo aver fatto il caffè, si può evitare di gettare la capsula, riciclandola e rendendola perfetta per usi alternativi. Scopriamo insieme quali.

Capsule, non gettarle via: il modo perfetto di riciclarle è questo

Forse non o sai, ma puoi riciclare le capsule di caffè in diversi modi, ed è anche piacevole dedicarti a questa attività, molto creativa.

Come sappiamo, le capsule sono piccole, ed è per questo che si prestano alla perfezione per creare mini vasetti in cui inserire semi e far crescere i primi germogli. Nel momento in cui i germogli diventano grandi, allora li si può trasferire in un vaso.

Ma non è tutto, perché c’è un’idea incredibile, che si può utilizzare durante un aperitivo con gli amici. Basta mettere nelle capsule ketchup, maionese e altre salse, in modo da poterci intingere le varie prelibatezze portate in tavola. Un’idea geniale.

Se ti piacciono i cioccolatini, puoi versare l’impasto nelle capsule e farle solidificare all’interno del frigorifero. Possono anche fungere da contenitori per i cubetti di ghiaccio da mettere in freezer. Un’altra idea molto interessante è quella di procedere al riciclo delle capsule, creando ciondoli e collane.

Tutto sta ad avere un po’ di fantasia, che può portare anche a farne delle meravigliose decorazioni con lucine. Basta procurarsi un filo di luci e infilare ogni lucina in una capsula su cui si sarà precedentemente creato un foro. Una decorazione adatta per il Natale, davvero molto carina e originale, che porta anche a un certo risparmio.