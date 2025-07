Zanzare e mosche, grazie a questo trucco della nonna potresti non vederle più. Ecco gli step da seguire per allontanarle, con una borsa.

Ogni estate, puntuali, zanzare e mosche si presentano all’interno delle nostre case e sono alquanto fastidiose. Soprattutto le prime, di giorno e di notte, sono un vero tormento. E lo sono, ancor di più, se ci si veste di blu scuro, nero o rosso, se si è del gruppo sanguigno 0, oppure se si è sudati, se la temperatura del corpo è calda e se respiriamo.

Oggigiorno, ci sono tanti rimedi della nonna che sono utili per scacciare mosche e zanzare, e si adottano per non ucciderle, ma allontanarle, semplicemente. Di solito una soluzione perfetta è installare le zanzariere, perché non consentono proprio l’ingresso di questi insetti all’interno dell’abitazione.

Ma non è tutto, perché ci sono anche repellenti naturali, come l’odore di determinate piante o erbe. Le zanzare, in modo particolare, detestano l’odore della citronella, del basilico, della lavanda. Si allontanano quando avvertono tale profumo, che per loro è insopportabile. Anche il limone è intollerabile per questi insetti.

Zanzare e mosche, ecco un metodo della nonna per mandarle via da casa tua

Ogni Paese ha le sue tradizioni e come visto, c’è chi usa erbe, oli essenziali, zanzariere, e chi invece utilizza una borsa.

Ma non una borsa qualunque. In Perù, infatti, nelle aree in cui proliferano le zanzare, come la giungla, aree verdi oppure in certi locali, si possono notare delle borse d’acqua appese a tetti o finestre. Ci si chiede, quindi, a quale scopo si trovino lì.

Ebbene, queste borse contengono acqua (per borse si intendono bottiglie, sacchetti plastica) e i peruviani le usano con l’auspicio di non far avvicinare mosche e zanzare.

Ora, con questo metodo non si uccidono insetti, ma si allontanano, in quanto questi sacchetti riflettono la luce nell’acqua e gli insetti non riescono a vedere, per cui si disorientano. Non è però certo al 100%, né scientificamente provato che questo metodo possa funzionare.

Da uno studio, infatti, sarebbe emerso che vicino alle borse d’acqua siano state ritrovate più tracce di mosche, rispetto a quelle in cui non c’erano. Da qui, le perplessità sul funzionamento di questo metodo.

Si possono quindi tentare altri trucchi per contrastare tali insetti, come bottiglie con aceto di mele lasciate accanto alla finestra, oppure limone tagliato a metà con inseriti chiodi di garofano. Inoltre, è meglio evitare di usare plastica, in modo da tutelare l’ambiente.