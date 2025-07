Basta sudare e spendere una cifra per avere casa fresca, con questi trucchi della nonna rinfresci tutto a costo zero!

Una delle prime regole per contenere il calore in casa è gestire la luce solare. È fondamentale chiudere le tende e le persiane durante le ore più calde della giornata, soprattutto nelle finestre esposte a sud e ovest, per evitare che i raggi solari riscaldino troppo gli interni. L’uso di tende termiche o oscuranti può ulteriormente ridurre l’irraggiamento.

Oltre a bloccare il calore esterno, è utile favorire il ricambio d’aria nelle ore più fresche, ovvero al mattino presto e alla sera. Aprire finestre opposte per creare una corrente d’aria naturale permette di abbassare la temperatura interna senza consumare energia elettrica.

Un’altra soluzione low-cost consiste nell’utilizzo di ventilatori a pale o a soffitto, che muovono l’aria e producono una sensazione di freschezza anche se non abbassano la temperatura effettiva. Per aumentare l’efficacia del ventilatore, si può posizionare davanti a una ciotola di acqua ghiacciata o con dei cubetti di ghiaccio, sfruttando l’evaporazione per raffreddare l’aria.

Basta sudare, con i trucchi della nonna casa è sempre fresca

La scelta dei materiali all’interno dell’abitazione impatta significativamente sulla temperatura percepita. È preferibile optare per tessuti naturali come cotone e lino per tende, cuscini e biancheria da letto, poiché favoriscono la traspirazione e impediscono l’accumulo di calore. Evitare materiali sintetici, che tendono a trattenere il calore e a creare fastidio durante le notti estive.

Anche il pavimento può influire: superfici in ceramica, marmo o gres, fresche al tatto, sono ideali per le stagioni calde rispetto a legno o moquette che tendono ad accumulare calore.

Integrare piante d’appartamento in casa non solo abbellisce gli ambienti, ma aiuta anche a migliorare la qualità dell’aria e a mitigare la temperatura. Alcune specie, come la felce di Boston, il ficus o l’edera, hanno capacità di assorbire calore e umidificare l’aria, creando un microclima interno più piacevole.

Un rimedio naturale molto efficace è il posizionamento di piante rampicanti all’esterno, vicino alle finestre esposte al sole. Queste piante, come la vite americana o il gelsomino, creano una barriera verde che ombreggia le pareti esterne, riducendo l’assorbimento di calore dell’edificio.

Inoltre, l’installazione di tende verdi o frangisole vegetali può essere un valido investimento per migliorare il comfort estivo, con un impatto positivo anche sull’isolamento termico e acustico. Questi accorgimenti, integrati permettono di affrontare l’estate con più serenità, limitando il ricorso a sistemi di climatizzazione ad alto consumo energetico e contribuendo a un’abitazione più sostenibile e confortevole.