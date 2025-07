Ikea ha gli accessori giusti per organizzare un aperitivo fai da te da urlo: fai scorsa adesso, la promo è limitata.

Organizzare un aperitivo perfetto in casa? Ora è possibile, ma soprattutto facilissimo se si seguono alcuni consigli, ma soprattutto se si hanno a disposizione una serie di accessori ideali per conquistare la stima e i complimenti dei propri ospiti. Basterà spendere pochi euro e in pochi minuti si potrà offrire un aperitivo degno dei migliori bar e locali della città. Lo store dov’è possibile trovare ogni oggetto per la cucina, o per l’arredo del giardino e della casa è sicuramente Ikea, che in tutti i suoi punti vendita non manca, periodicamente, di offrire diverse promozioni su alcuni prodotti.

Diverse le offerte che riguardano il catalogo Ikea che riguardano i complementi d’arredo ideali per organizzare un aperitivo completo: gli articoli sono diversi e tutti utili e vi permetteranno di fare una bellissima figura con i vostri ospiti. L’acquisto può essere fatto online, ma anche in store. Prima di recarsi in negozio è opportuno controllare sul catalogo in rete la disponibilità del prodotto ricercato e fare una propria lista di ciò che serve.

I prodotti in promo a Luglio sono davvero molti, e vi permetteranno di dare a vita a serate tra amici: momenti di convivialità che in Estate sono all’ordine del giorno. Non resta che selezionare gli oggetti più utili, acquistarli, e prepararsi ad organizzare aperitivi che lasceranno sena parole amici e parenti. Di seguito gli oggetti più popolari che hanno allertato l’attenzione dei consumatori e che stanno andando a ruba, alcuni sono già terminati.

Ikea, la promo “aperitivo in casa” è un successo

La promo Ikea dedicata agli aperitivi in casa sta andando a ruba. Dal set coltelli HACKIG per tagliare gli agrumi e non solo al dispenser con rubinetto PILLERSTARR trasparente gli articoli sono decisamente molti e tutti utilissimi. Il primo costa solo 18.00 euro e permette di fare dei tagli precisi e anche decorativi, mentre il secondo con decori color giallo è bello da presentare e può contenere diversi tipi di bevande.

Gli ospiti potranno servirsi da soli. Il prezzo del dispense con lo sconto del 31% è di 8,95 invece di 13 euro. La promo scade il 17 agosto sempre che non finiscano prima le scorte. Tra le promo imperdibili anche quella dell’alzatina BAKGLAD con piano girevole in marmo, dove potere esporre pizzette e stuzzichini: oggi costa solo 19,95 euro invece di 29,95. Ikea mette a disposizione dei propri clienti tanti articoli perfetti per dare vita a cene e serate in compagnia: non resta che approfittarne.