Se hai questa confezione di cous cous in casa, non consumarla. Si tratta di alcuni lotti che stanno per essere ritirati da diverse catene di supermercati e negozi.

Si tratta di lotti questo prodotto che potrebbe contenere qualcosa di molto pericoloso. Ecco quali sono i motivi del richiamo e del ritiro dei lotti presi in considerazione e cosa fare se li si ha in casa o li si è consumati per sbaglio.

Una situazione che sta mettendo in agitazione molte famiglie, ma non si deve creare panico o allarmismi. Basta seguire i consigli e le direttive del Ministero per capire cosa fare.

Richiamo alimentare in corso

Quante volte abbiamo sentito parlare di lotti di pasta o di altri prodotti che vengono ritirati dal commercio o dagli scaffali dei supermercati, per ordine del Ministero della Salute, per una serie di motivazioni, che vengono spesso anche precisate nell’ordinanza stessa, in modo da fare chiarezza anche con i cittadini.

Un richiamo alimentare è stato segnalato del Ministero della Salute e, questa volta, riguarda un prodotto della dispensa: si tratta del cous cous, un alimento che si sta facendo sempre più strada nelle nostre cucine Tutti alimenti che se si sono già acquistati, non vanno assolutamente consumati. Ma cerchiamo di capire il perché.

Stando a quanto stabilito nel richiamo alimentare divulgato, si tratta del “Cous cous biologico ai 4 cereali Nuova Terra”. Il richiamo è stato emesso con la specifica “altro motivo di revoca”, senza la segnalazione diretta del motivo per cui il prodotto sta per essere controllato e, se necessario, ritirato dagli scaffali dei supermercati a marchio Coop.

Ecco a quale prodotto fare attenzione

Dall’altro lato, dal canto loro, la stessa catena di supermercati Coop ha segnalato il richiamo di un lotto di cous cous biologico ai 4 cereali a marchio Nuova Terra per la “presenza di allergene senape non dichiarato in etichetta”. Il provvedimento di richiamo interessa solo alcuni punti vendita della rete di cooperative.

Un’attenzione particolare deve essere posta da tutti i cittadini a questi particolari quanto specifici richiami alimentari perché riguardano anche la salute di chi li consuma ma è anche un avvertimento per chi li produce, affinchè possa porvi immediatamente rimedio.

La situazione non è allarmante, ma basta solamente fare attenzione a ciò che il Ministero ci segnala in modo opportuno e agire, poi, di conseguenza seguendo con attenzione tutte le indicazioni che ci vengono fornite quando si tratta di richiamo alimentari.