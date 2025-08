Da settembre 2025 il quadro delle agevolazioni legate all’ISEE si rinnova profondamente, con modifiche che interessano sia il calcolo dell’indicatore sia l’accesso a numerosi bonus sociali.

Questi aggiornamenti, introdotti dalla recente Legge di Bilancio, mirano a garantire una distribuzione più equa delle risorse a sostegno delle famiglie e dei cittadini in condizioni di difficoltà economica, valorizzando meglio le reali situazioni patrimoniali e reddituali.

A partire da settembre, il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) incorpora nuove esclusioni e rivalutazioni che possono influire significativamente sulla capacità di accedere ai bonus. Tra le modifiche più rilevanti si segnala l’esclusione dal patrimonio mobiliare di alcuni strumenti finanziari tradizionalmente considerati, fino a una soglia complessiva di 50.000 euro.

Le principali novità nel calcolo dell’ISEE da settembre 2025

In particolare, Buoni del Tesoro Poliennali (BTP), buoni postali fruttiferi e libretti di risparmio postale garantiti dallo Stato non saranno più conteggiati ai fini del calcolo, permettendo così a molte famiglie di vedere abbassato il proprio ISEE e facilitando l’accesso ai sostegni economici.

Parallelamente, sono esclusi dal computo dell’ISEE anche alcuni redditi legati a condizioni di svantaggio, come quelli derivanti da disabilità o contributi per emergenze sanitarie, alleggerendo ulteriormente l’indicatore per chi vive situazioni di fragilità.

Un’altra misura significativa riguarda le spese per l’abitazione in affitto: è stata introdotta una detrazione fino a 7.000 euro per chi sostiene un canone di locazione, con un incremento di 500 euro per ogni figlio oltre il secondo. Questa novità riduce l’impatto dell’affitto sul reddito disponibile, migliorando la posizione di molte famiglie nell’accesso ai bonus.

Le modifiche al calcolo dell’ISEE si riflettono direttamente nella maggiore accessibilità a una vasta gamma di bonus e sostegni sociali, fondamentali per il welfare familiare e sociale. Tra i principali beneficiari di queste novità figurano: