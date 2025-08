Se hai gonfiore proprio lì potresti avere l’herpes genitale, fai attenzione a questo sintomo potrebbe essere molto pericoloso.

L’herpes genitale è un’infezione virale che colpisce principalmente la regione genitale e perineale. Il virus HSV si trasmette prevalentemente attraverso il contatto sessuale diretto, inclusi rapporti vaginali, anali e orali. È importante sottolineare che la trasmissione può avvenire anche in assenza di lesioni visibili, grazie alla diffusione virale asintomatica.

L’incubazione varia da 2 a 12 giorni dopo l’esposizione, con la conseguente comparsa di lesioni cutanee e mucose dolorose, quali vescicole e ulcere, accompagnate da prurito, bruciore e talvolta sintomi sistemici come febbre e malessere generale. L’herpes genitale può manifestarsi con episodi recidivanti, poiché il virus si installa nei gangli nervosi dove rimane latente.

Herpes genitale, se c’è l’hai può essere pericoloso

La diagnosi di herpes genitale si basa su una valutazione clinica supportata da esami di laboratorio specifici. Il test più comune è la PCR (reazione a catena della polimerasi), che consente di identificare il DNA virale nelle lesioni o nei campioni biologici. Possono essere utilizzati anche test sierologici per rilevare la presenza di anticorpi specifici, utili soprattutto per individuare infezioni pregresse o latenti.

I sintomi classici includono la comparsa di vescicole dolorose che si trasformano in ulcere, localizzate principalmente sui genitali esterni, ma anche sulla zona anale o sulle cosce. Durante le prime recidive, possono comparire sintomi sistemici quali febbre, malessere generalizzato, ingrossamento dei linfonodi inguinali e dolori muscolari. Gli episodi successivi tendono ad essere meno gravi e di più breve durata.

Non esiste una cura definitiva per l’herpes genitale, ma è possibile gestirne efficacemente i sintomi attraverso farmaci antivirali come aciclovir, valaciclovir e famciclovir. Questi medicinali possono ridurre la durata e la gravità delle manifestazioni cliniche e aiutano a prevenire le recidive se assunti in modo profilattico.

La prevenzione si basa su misure di protezione durante i rapporti sessuali, come l’uso corretto e costante del preservativo, anche se questo non elimina completamente il rischio a causa della possibile presenza del virus su aree non coperte dal profilattico. Inoltre, è fondamentale evitare rapporti sessuali durante le fasi attive della malattia per ridurre il rischio di trasmissione.

Negli ultimi anni, gli studi clinici hanno approfondito anche l’impatto psicologico dell’herpes genitale, spesso sottovalutato, ma importante per la qualità della vita dei pazienti. Supporto psicologico e counseling si stanno affermando come componenti integrate nella gestione complessiva di questa infezione.