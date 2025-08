Nonostante l’introduzione di costi da parte di molti provider, è ancora possibile ottenere lo SPID gratis. Ecco come

Con l’introduzione di canoni per l’attivazione dello SPID da parte di diversi gestori, molti cittadini si chiedono come ottenere ancora oggi l’identità digitale gratuitamente. Sebbene la tendenza verso il pagamento stia aumentando, esistono ancora soluzioni che consentono di richiedere e attivare lo SPID senza costi, grazie a specifiche offerte di provider accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

Da sempre strumento fondamentale per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, lo SPID è stato sin dalla sua introduzione erogato gratuitamente, grazie a un finanziamento pubblico ai gestori di identità digitale. Tuttavia, dal 2023 questi fondi statali non sono più stati erogati regolarmente, spingendo alcuni provider a introdurre dei canoni per la sottoscrizione o il riconoscimento.

Il sottosegretario con delega all’innovazione tecnologica, Alessio Butti, aveva annunciato nel marzo 2025 la firma di un decreto per lo sblocco dei fondi, ma ad oggi, nonostante le dichiarazioni del direttore generale dell’AgID, Mario Nobile, di un imminente stanziamento, non si sono avuti sviluppi concreti. Di conseguenza, diversi fornitori hanno iniziato a far pagare il servizio, soprattutto per modalità di riconoscimento in presenza o tramite operatore.

Secondo il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, la situazione potrebbe evolversi con un’estensione generalizzata dei costi a carico degli utenti, un fatto che potrebbe limitare l’accesso allo strumento digitale più importante per l’interazione con la Pubblica Amministrazione.

Il costo del servizio varia a seconda del gestore e del metodo di riconoscimento scelto. Ad esempio, Poste Italiane, che detiene la quota di mercato più alta con oltre 17 milioni di identità digitali attivate, ha introdotto dal primo novembre 2024 un costo di 12 euro per il riconoscimento presso gli sportelli fisici, mentre le attivazioni da remoto tramite carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS) o firma digitale restano gratuite.

Analogamente, altri provider propongono un pagamento una tantum per il riconoscimento in presenza o tramite webcam con operatore. Tuttavia, non tutti hanno adottato questa politica: il gestore LepidaID continua a offrire numerose modalità di riconoscimento gratuite, garantendo così l’ottenimento dello SPID senza costi.

Come avere lo SPID gratis

Tra i gestori che mantengono il servizio gratuito, spicca LepidaID, che offre cinque modalità di riconoscimento gratuite:

Riconoscimento di persona presso oltre 2.000 sportelli distribuiti sul territorio nazionale;

Riconoscimento tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0);

Utilizzo della firma digitale valida;

Impiego della tessera sanitaria con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e relativo PIN;

Registrazione video con successivo bonifico simbolico di 0,01 euro (modalità temporaneamente non sempre disponibile).

Per chi sceglie di riconoscersi da remoto con operatore tramite webcam, è previsto un costo di 15 euro più IVA, ma questa è l’unica opzione a pagamento di LepidaID.

Per richiedere lo SPID LepidaID è necessario disporre di un indirizzo email, un numero di cellulare non associato ad altra identità digitale LepidaID, un documento di identità valido (carta di identità, passaporto o patente con firma leggibile, rilasciati da autorità italiane o della Repubblica di San Marino) e la tessera sanitaria. La password deve rispettare requisiti di sicurezza specifici, tra cui lunghezza minima, presenza di caratteri speciali e assenza di dati personali identificativi.

LepidaID mette a disposizione tutorial e assistenza per facilitare la procedura di registrazione e supporta gli utenti anche nel recupero delle credenziali. La scelta dello sportello per il riconoscimento di persona è libera e il sistema consente di verificare orari e modalità di accesso.