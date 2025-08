Test Altroconsumo svela quali antizanzare elettrici a liquido proteggono davvero. Consigli pratici per un uso efficace e sicuro in casa

Con l’arrivo dell’estate, la lotta contro le zanzare diventa una priorità per molti, soprattutto per chi desidera trascorrere serate tranquille senza fastidi e garantire un riposo notturno sereno. Quando la zanzariera non è praticabile, in particolare in abitazioni con finestre particolari o alloggi temporanei, gli antizanzare elettrici a liquido rappresentano una delle soluzioni più diffuse ed efficaci.

Ma tra i vari prodotti presenti sul mercato, quali garantiscono davvero una protezione efficace contro le zanzare, e in particolare contro la temuta zanzara tigre?

I risultati aggiornati del test sui migliori antizanzare elettrici a liquido

Secondo il recente test condotto da Altroconsumo, che ha valutato sette tra i modelli più venduti e utilizzati nella stagione primavera-estate 2024, solo un paio di prodotti si sono distinti per efficacia e qualità.

Al vertice della classifica si è posizionato senza dubbio il Raid Night & Day, con un punteggio di 90 su 100 e una qualità giudicata ottima. La sua forza deriva dall’alta concentrazione di principio attivo, pari al 13,4% di transflutrina, un piretroide molto efficace. Questo prodotto ha dimostrato un’azione rapida, con un’efficacia già entro la prima ora dall’accensione, e una protezione costante anche dopo 8 ore di utilizzo continuativo.

Subito dopo si colloca il Vape Liquido Classic, con un punteggio di 80 e qualità anch’essa ottima. Questo elettroemanatore si è distinto per l’efficacia prolungata nel tempo, anche se la sua azione nell’immediato (prime ore di accensione) è risultata quasi nulla. Tra gli altri prodotti testati, Baygon Genius Liquido, Raid Family, Raid Liquido Protezione + e Vape Liquido Verdessenza hanno ottenuto risultati medi con un punteggio di 50, mentre il più deludente è stato Orphea Emanatore Elettrico, con soli 10 punti a causa della bassa concentrazione di principio attivo e quindi quasi inefficace.

Un aspetto cruciale riguarda la sicurezza d’uso di questi dispositivi. Il test si è concentrato esclusivamente sull’efficacia nel contrasto alle zanzare, senza approfondire gli effetti tossicologici. Tuttavia, è noto che gli antizanzare a ricarica liquida impiegano piretrine e piretroidi, sostanze biologicamente attive contro gli insetti e generalmente considerate a bassa tossicità per l’uomo e gli animali domestici. Questi prodotti rilasciano il principio attivo in modo graduale e in quantità limitate, riducendo l’esposizione diretta.

Nonostante ciò, un uso prolungato in ambienti poco aerati può comportare rischi di irritazioni delle vie respiratorie o reazioni allergiche, specie in soggetti più vulnerabili come bambini, persone anziane o con patologie respiratorie. Perciò è fondamentale seguire scrupolosamente le istruzioni riportate sulle confezioni e garantire sempre una buona ventilazione degli ambienti durante l’uso.

Sono stati misurati due parametri principali:

– Effetto knockdown, ovvero la quantità di zanzare bloccate o paralizzate durante l’esposizione all’insetticida;

– Mortalità a 24 ore, cioè il numero di zanzare morte definitivamente dopo il trattamento.

Per chi sceglie di utilizzare questi dispositivi, Altroconsumo suggerisce alcune buone pratiche per massimizzare la protezione e minimizzare i rischi:

– Accendere l’elettroemanatore non appena si avvertono zanzare, evitando di aspettare che l’infestazione diventi fastidiosa;

– Preferire prodotti con una concentrazione adeguata di principio attivo, come il Raid Night & Day;

– In stanze ampie o con molte finestre, valutare l’uso contemporaneo di più dispositivi;

– Aerare bene gli ambienti prima di soggiornarvi e durante l’utilizzo, soprattutto se si impiega il prodotto per molte ore;

– Se si usa durante la notte, mantenere una finestra leggermente aperta per garantire il ricambio d’aria;

– Seguire attentamente le istruzioni riportate sulle confezioni;

– Evitare l’uso in spazi troppo piccoli o chiusi;

– Proteggere gli animali domestici e gli organismi acquatici coprendo o rimuovendo i loro habitat durante l’applicazione.