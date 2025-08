5 allestimenti fai da te per festa in giardino, ti basta davvero poco budget e ti occore solo tanta fantasia!

Tra le soluzioni più apprezzate per un allestimento di compleanno in giardino spiccano le decorazioni realizzate con materiali riciclati. Ad esempio, è possibile creare festoni colorati utilizzando vecchie stoffe o ritagli di carta, dando vita a ghirlande che si intrecciano tra gli alberi o lungo il perimetro del prato. Il riutilizzo di barattoli di vetro come lanterne o porta-candele con l’aggiunta di lucine a LED contribuisce a creare un’atmosfera magica senza consumare energia elettrica eccessiva.

Un’altra idea creativa consiste nell’allestire un angolo photo booth con cornici realizzate con legno di pallet o vecchie finestre recuperate, decorando il tutto con fiori freschi o finti. Questa soluzione non solo diventa un elemento scenografico, ma anche un momento di divertimento per gli invitati, che potranno scattare fotografie ricordo personalizzate.

Allestimenti fai da te per festa in giardino: basta poco!

Per rendere il giardino più confortevole durante la festa, un’idea efficace è quella di realizzare sedute e tavoli con pallet o cassette di legno, opportunamente levigati e decorati con vernici atossiche. Questi mobili fai da te possono essere arricchiti con cuscini e tessuti colorati, preferibilmente in cotone o lino, per garantire comodità e freschezza agli ospiti.

Inoltre, l’uso di tende leggere o teli bianchi appesi tra gli alberi può fornire riparo dal sole nelle ore più calde, creando anche un effetto scenografico di grande impatto visivo. Le stoffe possono essere decorate con motivi dipinti a mano o applicazioni di pizzo per un tocco romantico e raffinato.

Per completare l’allestimento della festa, l’attenzione alla tavola è fondamentale. Scegliere stoviglie riutilizzabili o in materiali biodegradabili contribuisce a ridurre l’impatto ambientale. Barattoli di vetro, vasi e contenitori di recupero possono diventare eleganti portavivande o centrotavola, arricchiti con erbe aromatiche o piccoli bouquet di fiori di campo.

Per l’illuminazione serale, oltre alle lanterne già citate, sono molto efficaci le catene di luci a LED da esterno, che possono essere disposte lungo i sentieri o tra i rami, creando un effetto soffuso e accogliente. L’uso di candele profumate in contenitori di latta o ceramica aggiunge un ulteriore elemento di calore e intimità.

Queste idee per una festa di compleanno in giardino combinano creatività, sostenibilità e personalizzazione grazie all’impiego di tecniche fai da te e materiali di recupero, trasformando ogni evento in un’esperienza originale e indimenticabile.