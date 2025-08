La nutrizionista svela quanta pasta si può mangiare senza il rischio di ingrassare: occorre la giusta quantità e bisogna sapere qual è.

La pasta, alimento simbolo della tradizione italiana, è spesso al centro di dibattiti alimentari riguardanti la frequenza e le modalità di consumo senza rischi di aumento di peso. Ma qual è la verità? Può la pasta essere consumata quotidianamente senza ingrassare? Le risposte più aggiornate arrivano dagli esperti della nutrizione che chiariscono dubbi e diffondono conoscenze basate su evidenze scientifiche.

La pasta nella dieta italiana: un alimento essenziale ma da dosare

La pasta non è solo un piatto, ma una vera e propria filosofia alimentare in Italia. Che sia di grano duro, integrale o altre varianti come riso e mais, questo alimento rappresenta la principale fonte di carboidrati per molti italiani. È presente sulle tavole sia d’estate, soprattutto nelle insalate fredde arricchite con verdure di stagione, sia d’inverno, abbinata a legumi o in piatti caldi come pasta e patate.

Secondo il laureato in Nutrizione Umana e personal trainer intervistato, la pasta è un alimento ad alto contenuto energetico e carboidrati. Una porzione standard di 80 grammi, condita con un cucchiaio di olio e un po’ di formaggio, apporta circa 415 kcal, pari al 20-25% del fabbisogno energetico giornaliero medio. Per chi conduce uno stile di vita sedentario, è consigliabile limitare il consumo a massimo tre volte la settimana, prediligendo porzioni da 60-70 grammi e preferendo pasta integrale o specifiche varianti a basso indice glicemico, come quella per diabetici.

La chiave è soprattutto regolare le quantità e la qualità dei condimenti: optare per sughi leggeri e ricchi di fibre, associando sempre verdure per aumentare il valore nutrizionale e favorire la sazietà. Inoltre, consumare la pasta preferibilmente a pranzo e non a cena può aiutare a gestire meglio l’apporto calorico complessivo.

Consigli pratici per un consumo sano della pasta:

Consumare porzioni moderate, preferibilmente 60-80 grammi di pasta secca per pasto.

Scegliere spesso pasta integrale o a basso indice glicemico per migliorare il profilo nutrizionale.

Limitare il consumo di condimenti grassi e prediligere sughi a base di verdure o leggeri.

Evitare di associare simultaneamente pasta, pane e patate nello stesso pasto.

Consumare la pasta principalmente a pranzo e associarla a fonti proteiche e fibre.

Inserire il consumo di pasta nei giorni con maggiore attività fisica per ottimizzare l’utilizzo dei carboidrati.

Mangiare pasta tutti i giorni: benefici e consigli dell’esperto

La nutrizionista Valentina Galiazzo, specialista in biochimica clinica, spiega che mangiare pasta quotidianamente non solo è possibile, ma può essere benefico, a patto di rispettare alcune regole base. La pasta apporta carboidrati complessi, essenziali per fornire energia a lento rilascio, contribuendo alla sensazione di sazietà. La versione integrale è particolarmente indicata grazie al contenuto di fibre solubili che favoriscono la salute intestinale e riducono i picchi glicemici postprandiali, riducendo così il rischio di sovrappeso e malattie metaboliche.

Studi recenti evidenziano, infatti, che chi consuma regolarmente pasta ha un indice di massa corporea inferiore e un rischio minore di sviluppare patologie cardiovascolari. Inoltre, la pasta contiene triptofano, un aminoacido che stimola la produzione di neurotrasmettitori come serotonina e melatonina, implicati nel benessere psicofisico e nel miglioramento dell’umore. Tuttavia, è importante evitare condimenti troppo ricchi di sodio o grassi saturi, soprattutto a cena, per non interferire con la qualità del sonno.