Il giardino è la parte della nostra casa che, a partire proprio dalla primavera, iniziamo a vivere in ogni sua singola parte. E per questo motivo deve essere arredata come si deve.

Arredare, però, non significa, obbligatoriamente, spendere sempre una fortuna per avere l’arredo ultimo modello, magari anche iper tecnologico. Ciò che è necessario sapere è che gli arredi possono essere creati anche fai da te e saranno ugualmente belli a quelli che si acquistano.

Il riciclo, infatti, rappresenta uno degli elementi fondamentali per rendere un giardino unico nel suo genere. Vediamo, allora, cosa è possibile creare.

Riciclo creativo per la tua tavola

Se hai voglia di creare a tua immagine e somiglianza il tuo giardino ma anche alcuni elementi per la tua casa, allora non devi fare altro che seguire la tua fantasia e lasciarti da essa guidare. Sembra infatti impossibile avere un giardino sempre al top e al passo con gli arredamenti ma, in realtà, tutto non è impossibile. Se si sa scegliere oculatamente, il giardino e la casa verranno arredati con tutti i comfort che si desiderano.

Basta pensare, infatti che, anche il riciclare oggetti e materiali, dando loro una seconda vita, significa arredare come si deve. Con il fai da te ogni angolo del giardino può diventare un oggetto di design. Non ci credi? Vediamo insieme allora delle piccole quanto semplici proposte. Fra le caratteristiche che più attirano per l’arredo del nostro giardino o della nostra casa vi sono le suppellettili: non sempre sono da considerarsi inutili, anzi.

Ecco cosa si può preparare

La tavola si presenta come quel qualcosa che, specie quando abbiamo degli ospiti a casa, accoglie e li fa sentire a casa, perché è con loro che abbiamo deciso di condividere il pasto. Avere una tavola sempre pronta di tutto punto, anche senza spendere una fortuna, è possibile. Un esempio? Anche i segnaposto possono essere fatti di materiale riciclato, così come anche i runner decorativi.

Vediamo insieme qualche esempio. Proprio partendo dai runner decorativi: possono essere creati utilizzando dei bastoncini da gelato, unendoli tra loro con la colla a caldo e dando loro maggiore stabilità alla struttura, applichiamo sul retro un po’ di nastro di carta. possono essere anche dipinti e decorati con la tempera.

Altro punto per riciclare è creare un centro tavola con barattoli e bottiglie di vetro, decorandoli con strisce colorate dipinte con colori acrilici. Una volta asciutti, disponiamo i barattoli al centro del tavolo e riempiamoli con dei fiori. In ultimo, anche utilizzando dei pezzetti di legno grezzo, colorandoli con colori adatti, si possono anche creare dei sottobicchieri originali.