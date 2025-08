Il video che sta facendo impazzire i social: questo gatto mette in piedi un vero e proprio show. Vedere per credere.

Un video virale su TikTok ha conquistato il web grazie a un insolito protagonista a quattro zampe: un cucciolo di gatto dal particolare modo di miagolare che ha fatto impazzire milioni di utenti.

Con quasi quarantacinque milioni di visualizzazioni in meno di una settimana, questo curioso filmato dimostra ancora una volta il potere degli animali domestici nel catturare l’attenzione globale.

Il gatto che ha catturato il web con il suo miagolio unico

Il video, pubblicato dalla giovane americani Drew sull’account TikTok ollie.cdrdr @011i3, mostra un momento di vita quotidiana particolarmente divertente e sorprendente. Drew entra in cucina e apre il frigorifero, attirando subito l’attenzione del suo cucciolo di gatto Sam, un micetto bianco con macchie arancioni, e di un cagnolino dal manto grigio. Entrambi corrono verso il ragazzo in attesa del pasto, ma è Sam a rubare la scena con un miagolio insolito: lungo, acuto e prolungato, quasi uno spettacolo sonoro che ha lasciato senza parole chi lo ha filmato.

A immortalare quel momento è stato Ollie, amico di Drew, che per caso ha assistito alla scena e ha deciso di chiedere il permesso per condividere il video online. «Ha emesso un lungo e folle miagolio. È stata la cosa più divertente a cui abbia mai assistito in tutta la mia vita», ha raccontato Ollie in un’intervista rilasciata a The Dodo. La sua intuizione si è rivelata corretta: il video è diventato virale, totalizzando milioni di commenti di utenti affettuosi e stupiti dalla singolarità del suono emesso dal piccolo Sam.

Secondo il proprietario Drew, Sam è generalmente un gatto molto tranquillo e quasi mai lo si sente miagolare. «Non l’ho mai sentito miagolare in vita mia», ha dichiarato il ragazzo, sottolineando quanto quel miagolio fosse del tutto fuori dal comune. La spiegazione più probabile per questo comportamento, secondo Drew, è legata all’odore di una marca di cibo per gatti che Sam aveva provato solo una volta e che aveva particolarmente apprezzato. Il gattino avrebbe quindi voluto manifestare la sua gioia in modo molto espressivo.

In generale, i gatti comunicano attraverso il miagolio per vari motivi: attirare l’attenzione, segnalare la fame, chiedere coccole o esprimere emozioni e desideri. L’intensità e il tono di questi suoni variano a seconda della personalità, della razza e dell’età del felino. Tuttavia, il caso di Sam è unico per la sua intensità e per la durata del miagolio, una performance vocale che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo.

Il successo del video evidenzia ancora una volta come gli animali domestici, soprattutto i gatti, continuino a sorprendere e affascinare il pubblico con comportamenti che, seppur quotidiani, possono trasformarsi in spettacoli virali carichi di emozione e simpatia.