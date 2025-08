Solo così puoi avere internet gratis illimitato: puoi dire anche addio agli abbonamenti mensili. Cosa devi fare.

Nell’era digitale, disporre di una connessione Internet stabile e illimitata su smartphone, tablet o computer è ormai imprescindibile per svolgere le attività quotidiane.

Tuttavia, al di fuori della rete domestica, il consumo dei GB inclusi nell’abbonamento dati può rapidamente esaurirsi, costringendo molti utenti a sostenere costi aggiuntivi per continuare a navigare. Ma esiste davvero un modo per avere Internet illimitato gratis? La risposta è sì, e in questo articolo vedremo come sfruttare al meglio le opportunità legali disponibili.

Hotspot pubblici: la chiave per navigare senza limiti e senza spese

Una delle soluzioni più efficaci e completamente legali per avere accesso a Internet illimitato gratuito è l’utilizzo dei numerosi hotspot pubblici presenti in Italia e all’estero. Questi punti di accesso Wi-Fi sono disponibili in bar, ristoranti, aeroporti, alberghi, parchi e piazze, offrendo la possibilità di collegarsi senza limiti di tempo o di traffico dati, e soprattutto senza costi (a meno che non venga specificato diversamente). La presenza di questi hotspot viene solitamente segnalata tramite cartelloni o adesivi, ma per individuarli facilmente anche a distanza esistono specifici siti web e applicazioni mobili. Tra i più affidabili troviamo:

Wiman : permette di trovare hotspot pubblici a livello globale, compresi quelli privati condivisi dai gestori. Inserendo il nome della località di interesse, viene mostrata una mappa dettagliata con i punti di accesso disponibili.

: permette di trovare hotspot pubblici a livello globale, compresi quelli privati condivisi dai gestori. Inserendo il nome della località di interesse, viene mostrata una mappa dettagliata con i punti di accesso disponibili. FON: mappa interattiva degli hotspot FON attivi in Italia e nel mondo, accessibili sia a chi fa parte della community sia ai clienti di alcuni operatori come Vodafone. FON è supportata da grandi aziende della Silicon Valley come Google, Microsoft e eBay.

Inoltre, molte amministrazioni comunali mettono a disposizione mappe aggiornate delle zone coperte dal Wi-Fi pubblico. Per esempio, consultando il sito ufficiale del Comune di Milano è possibile visualizzare le mappe delle reti indoor e outdoor gratuite distribuite sul territorio cittadino. Oltre ai siti, esistono numerose app che facilitano la ricerca degli hotspot pubblici:

WiFi Map (Android/iOS): app molto popolare che consente di individuare hotspot in tutto il mondo, con la possibilità di scaricare mappe offline per l’uso senza connessione. Versione base gratuita, funzionalità complete a partire da 1,99 euro al mese.

(Android/iOS): app molto popolare che consente di individuare hotspot in tutto il mondo, con la possibilità di scaricare mappe offline per l’uso senza connessione. Versione base gratuita, funzionalità complete a partire da 1,99 euro al mese. Instabridge (Android/iOS): segnala automaticamente la presenza di Wi-Fi pubblico in base alla posizione dell’utente. Funziona anche offline ed è completamente gratuita.

(Android/iOS): segnala automaticamente la presenza di Wi-Fi pubblico in base alla posizione dell’utente. Funziona anche offline ed è completamente gratuita. Osmino (Android/iOS): offre mappe offline e ricerca di hotspot, con la versione a pagamento a 0,99 euro per rimuovere la pubblicità.

(Android/iOS): offre mappe offline e ricerca di hotspot, con la versione a pagamento a 0,99 euro per rimuovere la pubblicità. WiFi Finder (iOS): simile alle precedenti, con acquisti in-app per funzionalità aggiuntive.

Connettersi a una rete Wi-Fi pubblica è semplice e immediato su qualsiasi dispositivo:

Windows : cliccare sull’icona della rete in basso a destra, selezionare l’hotspot e premere “Connetti”.

: cliccare sull’icona della rete in basso a destra, selezionare l’hotspot e premere “Connetti”. macOS : cliccare sull’icona Wi-Fi in alto a destra e scegliere la rete.

: cliccare sull’icona Wi-Fi in alto a destra e scegliere la rete. Android : entrare nelle Impostazioni, attivare il Wi-Fi e selezionare la rete desiderata.

: entrare nelle Impostazioni, attivare il Wi-Fi e selezionare la rete desiderata. iOS/iPadOS: aprire Impostazioni, attivare il Wi-Fi e scegliere la rete.

È importante ricordare che alcuni hotspot richiedono una password, reperibile sulle indicazioni del luogo o chiedendola al personale. Oltre agli hotspot pubblici, alcune compagnie telefoniche italiane offrono agli abbonati di linea fissa la possibilità di accedere gratuitamente a reti Wi-Fi esclusive, creando così una forma di Internet illimitato gratuito per i propri clienti.

Vodafone : i clienti con fibra o ADSL e Vodafone Station possono usufruire della rete FON e della Vodafone Wi-Fi Community. L’offerta Internet Unlimited consente una connessione fino a 2,5 Gbps, con chiamate incluse e assistenza remota. È disponibile anche una versione Netflix Edition, che include contenuti streaming e Vodafone TV senza costi aggiuntivi.

: i clienti con fibra o ADSL e Vodafone Station possono usufruire della rete FON e della Vodafone Wi-Fi Community. L’offerta consente una connessione fino a 2,5 Gbps, con chiamate incluse e assistenza remota. È disponibile anche una versione Netflix Edition, che include contenuti streaming e Vodafone TV senza costi aggiuntivi. Tiscali: tramite il servizio Tiscali Social WiFi, gli abbonati possono accedere agli hotspot generati dai clienti Tiscali nelle città di Roma, Milano e Sardegna. Il piano Ultrainternet Fibra offre traffico illimitato fino a 1 Gbps, modem Super Wi-Fi e linea telefonica a partire da 25,95 euro al mese.

Queste soluzioni, sebbene richiedano un abbonamento, ampliano significativamente le possibilità di navigazione gratuita e illimitata sfruttando infrastrutture già esistenti. Al momento, nessun gestore di telefonia mobile italiano propone piani con traffico illimitato gratuito a velocità ridotta una volta esauriti i GB inclusi. Generalmente, superata la soglia, viene richiesto un costo aggiuntivo per continuare a navigare alla massima velocità, solitamente a partire da 1-2 euro al giorno.

In passato, alcuni operatori consentivano di navigare gratuitamente a velocità ridotta superata la soglia, ma oggi questa pratica è praticamente scomparsa. Per aggiornamenti su eventuali nuove offerte, è consigliabile consultare regolarmente portali come SOS Tariffe, che monitorano e confrontano le promozioni di tutti i principali provider. La combinazione di hotspot pubblici, servizi Wi-Fi dedicati degli operatori di linea fissa e apposite app di ricerca rappresenta la strada più sicura, legale ed efficiente per navigare gratuitamente e senza limiti in mobilità.