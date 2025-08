Bonus rifiuti, nel 2026 ci sarà uno sconto sulla Tari per quattro milioni di famiglie italiane. Ecco tutti i dettagli da conoscere.

Nel 2026, circa quattro milioni di famiglie italiane potranno beneficiare di una significativa riduzione sulla tassa rifiuti grazie al nuovo bonus rifiuti, una misura sociale pensata per sostenere i nuclei familiari in condizioni di disagio economico. Il provvedimento prevede uno sconto del 25% sulla Tari, applicato automaticamente senza necessità di presentare specifiche domande, in base all’attestazione Isee.

Come funziona il bonus rifiuti nel 2026

Il bonus Tari si configura come un’estensione delle agevolazioni sociali già esistenti per le utenze domestiche, come quelle di energia elettrica, acqua e gas. Per accedere allo sconto, è sufficiente che il nucleo familiare abbia un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) inferiore a determinate soglie:

9.530 euro per la maggior parte delle famiglie;

per la maggior parte delle famiglie; 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico.

La procedura è stata semplificata: è necessaria la trasmissione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all’INPS, da cui emerga il rispetto dei requisiti economici. Una volta acquisiti i dati, lo sconto sarà applicato in modo automatico sulla Tari dell’anno successivo a quello di riferimento dell’Isee, eliminando quindi l’onere di inviare ulteriori richieste.

Secondo le stime ufficiali, saranno circa quattro milioni i nuclei familiari che potranno beneficiare del bonus rifiuti nel 2026. La tassa rifiuti viene infatti calcolata su base annuale e definita nei primi mesi di ogni anno, mentre l’Isee può essere richiesto in qualsiasi momento del corso dell’anno solare. Per questo motivo, il bonus sarà determinato considerando l’Isee riferito al 2025, e applicato automaticamente alla Tari dell’anno successivo.

Questa modalità di calcolo e attribuzione dello sconto rappresenta un vantaggio importante, poiché evita lunghe procedure burocratiche e garantisce un accesso più diretto e tempestivo alle agevolazioni per le famiglie più vulnerabili.

Un passo avanti verso l’equità ambientale e sociale

Il bonus rifiuti si inserisce in un contesto più ampio di misure volte a contrastare la povertà energetica e a promuovere l’equità ambientale. Questa nuova agevolazione contribuisce a estendere la gamma di bonus sociali disponibili per le utenze domestiche, allargando il supporto economico anche alla tassa sui rifiuti.

L’automatismo previsto per l’erogazione dello sconto mira a semplificare ulteriormente l’accesso ai benefici, evitando che le famiglie in difficoltà debbano affrontare procedure complesse per ottenere il riconoscimento. In tal modo, si punta a ridurre il peso delle spese fisse sui bilanci familiari, favorendo un maggiore equilibrio sociale ed economico.

In definitiva, il bonus rifiuti 2026 rappresenta un importante strumento di sostegno per milioni di italiani, che potranno così alleggerire una delle voci di spesa quotidiane, contribuendo allo stesso tempo a una gestione più sostenibile ed equa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.