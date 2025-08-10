Related Stories

5 minuti e le zanzariere sono come nuove: il metodo di pulizia (perfetto) Zanzariera

5 minuti e le zanzariere sono come nuove: il metodo di pulizia (perfetto)

10 Agosto 2025
Parkinson, scoperto in anticipo grazie a un odore particolare: la scoperta che sconvolge la medicina Di recente, un innovativo approccio ha puntato l’attenzione sull’analisi dell’odore del cerume come possibile indicatore precoce della malattia

Parkinson, scoperto in anticipo grazie a un odore particolare: la scoperta che sconvolge la medicina

10 Agosto 2025
Se butti l’acqua del condizionatore sei fuori strada: 6 modi da veri geni per riusarla Tra le soluzioni eco-sostenibili più pratiche e spesso trascurate c’è il riutilizzo dell’acqua di scarico del condizionatore domestico

Se butti l’acqua del condizionatore sei fuori strada: 6 modi da veri geni per riusarla

10 Agosto 2025
Change privacy settings
×