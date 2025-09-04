L’oroscopo dei Tarocchi per la settimana dal 1 al 7 settembre offre indicazioni preziose per tutti i segni zodiacali, con prospettive variegate.

Ariete

Settembre si apre con un cielo favorevole per l’amore: Venere positiva stimola incontri e relazioni che procedono senza intoppi. La settimana, soprattutto tra venerdì e sabato, è ideale per tentare una prova d’amore seguendo le emozioni del momento, senza pianificare troppo. Sul fronte lavorativo, è il momento di sfruttare le energie di giovedì per avanzare richieste o presentare nuovi progetti, soprattutto quelli che potranno concretizzarsi in autunno. Tuttavia, con Giove dissonante, è bene non sottovalutare questioni legali o richieste di chiarimenti che potrebbero emergere. Per il benessere, i primi giorni portano un lieve stress mentale, possibile insonnia e nervosismo, ma il recupero è previsto già da domenica.

Toro

In amore, il segno deve fare i conti con insicurezze e difficoltà di cambiamento: le stelle non possono modificare i caratteri, quindi è meglio accettare o rifiutare senza aspettarsi trasformazioni immediate. Attenzione a tensioni tra venerdì e sabato. In ambito lavorativo, è necessario mantenere buoni rapporti con chi conta e concentrarsi su progetti importanti, evitando distrazioni e spese superflue dopo un agosto segnato da perdite economiche. Il benessere presenta alti e bassi: martedì e mercoledì energia buona, ma giovedì e venerdì possibili ansie e nervosismo da controllare per evitare cali delle difese immunitarie.

Previsioni settimanali: amore, lavoro e salute per ogni segno

Gemelli

Venere positiva fino al 19 settembre favorisce incontri e la possibilità di recuperare relazioni. Le giornate del 4 e 5 sono particolarmente propizie per approfondire conoscenze. Il lavoro beneficia di un periodo di sblocco, ideale anche per risolvere questioni legali o contrattuali in sospeso. I commercianti e chi opera nel commercio possono attendersi buone opportunità. Dal punto di vista della salute, è consigliato dedicarsi ad attività che migliorano l’umore e favorire trattamenti estetici o soggiorni rilassanti, soprattutto nelle prime giornate del mese.

Cancro

L’amore richiede certezze, soprattutto per chi ha un partner distante o discontinua manifestazioni affettive: Marte provoca qualche tensione, ma Giove nel segno sostiene progetti importanti come convivenze o matrimoni. Sul lavoro, le collaborazioni sono favorite e chi attende risposte o risultati da prove ed esami potrà ricevere soddisfazioni entro fine mese. Le giornate più difficili saranno il 2 e 3 settembre, con possibili discussioni e confusione. Per il benessere, è importante procedere con calma e attenzione allo stomaco, evitando distrazioni che potrebbero causare problemi marginali.

Leone

Con Venere nel segno, il fascino e la capacità di gestire l’amore sono al top; nonostante possibili impegni lavorativi tra giovedì e venerdì, il weekend sarà propizio per recuperare momenti affettivi. Sul fronte professionale, è il momento di presentare richieste o progetti, soprattutto per chi lavora a contatto con il pubblico: le interferenze esterne saranno superate con successo, anche se venerdì si prevede una leggera tensione. Per la salute, è fondamentale curare l’alimentazione e non sovraccaricarsi di responsabilità, delegando quando necessario.

Vergine

Settembre è un mese di recupero sentimentale, con Venere che entrerà nel segno dal 19 portando ulteriori benefici. Mercurio favorisce il dialogo e gli amori nati più per attrazione mentale che fisica. Nel lavoro, grazie al transito di Mercurio fino al 18, si rafforzano le scelte professionali e si aprono buone prospettive per avanzamenti o nuovi programmi da attuare in autunno. È importante comunicare e non trattenere tensioni, specialmente nelle relazioni incerte, per evitare problemi psicosomatici. Il benessere migliora se si favorisce il dialogo e si evita di vivere con recriminazioni.

Bilancia

Dopo un periodo di tensioni, la situazione amorosa migliora grazie al ritorno favorevole di Venere: nuove conoscenze e rapporti consolidati hanno buone chance di successo, con incontri piacevoli soprattutto venerdì. Nel lavoro, è tempo di riflessioni su ruolo e finanze, con la necessità di studiare nuove strategie per rimettere in equilibrio i conti. È importante evitare insicurezze che porterebbero a contattare troppi ambienti senza trovare soluzioni concrete. Giovedì e venerdì si prospettano giornate di forza e vitalità, utili per nuove iniziative e per ritrovare la forma fisica.

Scorpione

Settembre favorisce anche decisioni difficili, come rinunciare a un amore che non ha più senso, con distacchi più morbidi grazie al sostegno delle stelle. È necessario valutare con attenzione relazioni nuove, specie se con persone molto diverse per età o cultura. Attenzione a non esagerare con le tensioni giovedì e venerdì, e a colmare eventuali distanze affettive. Nel lavoro, Giove e Mercurio in aspetto positivo indicano l’avvio di progetti importanti e nuove collaborazioni per i liberi professionisti. Il benessere potrebbe risentire della frenesia di metà settimana, ma la protezione di Giove mitiga gli effetti negativi.

Sagittario

Il segno appare trasformato, con una visione più chiara del futuro e delle priorità affettive. Venere è ottima e promette novità sentimentali entro fine mese, con appuntamenti importanti da cogliere entro il 19. Sul lavoro, le risposte potrebbero tardare ma arriveranno con forza dopo il 19: è un momento favorevole per cambi di ruolo o nuovi programmi, con più progetti in ballo. Il benessere è generale positivo, anche se Mercurio dissonante invita a gestire con calma questioni economiche o familiari per evitare tensioni eccessive.

Capricorno

Gli amori nati ad agosto possono trovare terreno fertile a settembre, con possibilità di recupero per le coppie che hanno vissuto crisi leggere. Il segno è diffidente ma stimolato a credere nei nuovi incontri. Nel lavoro, Giove in opposizione consiglia prudenza con persone poco affidabili e invita a chiedere maggiori responsabilità se si ricopre un ruolo aziendale o familiare. Tra martedì e mercoledì si prevedono incontri importanti. Per la salute, è consigliabile iniziare attività fisiche o di benessere dal 2 settembre, anche se Marte dissonante può portare stress e insonnia.

Acquario

Settembre non porta grandi novità sentimentali, con rapporti di lunga data che potrebbero ritrovare intimità solo se si controlla l’irritabilità soprattutto a metà settimana. Le avventure senza impegno sono favorite. Nel lavoro, è sconsigliato spendere senza guadagni certi, specie per chi è autonomo: i progetti attuali richiedono tempo per maturare. Le scelte familiari possono generare divergenze. Per il benessere, è fondamentale riflettere su cosa chiudere nella propria vita per migliorare la qualità e mantenere la calma, soprattutto giovedì e venerdì quando le tensioni potrebbero aumentare.

Pesci

L’amore passa in secondo piano rispetto agli impegni lavorativi: Sole e Mercurio opposti indicano un periodo di concentrazione sul lavoro, con necessità di seguire con cura rapporti e programmi. La domenica con la luna nel segno favorisce il recupero affettivo. Il lavoro richiede impegno e determinazione, ma con Giove favorevole i liberi professionisti possono ottenere risultati importanti già in autunno. Per il benessere, la mente è impegnata in progetti impegnativi, con possibili difficoltà nel sonno che potrebbero richiedere l’intervento di un esperto. Notte di domenica ricca di intuizioni e consigli.