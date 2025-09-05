Una delle sfide più complesse nel campo del riciclo della plastica riguarda la necessità di separare i rifiuti plastici per tipologia.

Questo passaggio rappresenta un ostacolo significativo: è dispendioso, lungo e spesso inefficiente, soprattutto quando la plastica è contaminata o non correttamente etichettata. Una nuova ricerca condotta dalla Northwestern University sembra però rivoluzionare questo scenario, aprendo la strada a un riciclo efficace e sostenibile della plastica mista senza necessità di differenziazione preliminare.

Un team di ricercatori statunitensi ha sviluppato un catalizzatore a base di nichel, dal costo contenuto e rigenerabile, capace di degradare selettivamente le plastiche poli olefiniche — come polietilene e polipropilene — anche quando sono miste e contaminate. Questi materiali costituiscono oltre il 60% della plastica monouso globale, presenti in oggetti di uso quotidiano quali flaconi, pellicole alimentari, sacchetti e imballaggi. Attualmente, gran parte di questa plastica finisce in discarica o dispersa nell’ambiente, dove può persistere per decenni generando microplastiche.

Il processo innovativo si basa sull’idrogenolisi, una reazione chimica che, grazie all’idrogeno e al nuovo catalizzatore, spezza i legami carbonio-carbonio dei polimeri, trasformandoli in prodotti liquidi riutilizzabili come oli, cere, lubrificanti e combustibili. Rispetto ai metodi tradizionali, questa tecnica richiede temperature e pressioni inferiori, aumentando l’efficienza energetica e riducendo l’impatto ambientale.

Un aspetto rivoluzionario è la capacità del catalizzatore di mantenere la sua efficacia anche in presenza di PVC (cloruro di polivinile), un polimero noto per degradare o bloccare i catalizzatori tradizionali, rendendo inutilizzabile il materiale da riciclare. Al contrario, la presenza di PVC sembra addirittura accelerare la reazione, come ha spiegato uno degli autori, Yosi Kratish: «Aggiungere PVC al mix, solitamente vietato, qui accelera il processo. Un risultato inaspettato anche per noi».

Vantaggi pratici e ambientali della nuova tecnologia

La scoperta di questo catalizzatore apre la strada a un trattamento diretto della plastica mista, eliminando l’obbligo della separazione manuale, spesso complessa e costosa. Questo può portare a una serie di benefici concreti:

Riduzione significativa dei costi legati alla separazione e alla lavorazione dei rifiuti plastici.

legati alla separazione e alla lavorazione dei rifiuti plastici. Recupero di plastiche attualmente non riciclabili , diminuendo sprechi e dispersione ambientale.

, diminuendo sprechi e dispersione ambientale. Maggiore efficienza energetica grazie alle condizioni operative meno gravose.

grazie alle condizioni operative meno gravose. Produzione di materiali ad alto valore aggiunto, non solo plastica riciclata ma anche oli, cere e carburanti.

Inoltre, il catalizzatore può essere rigenerato più volte tramite un trattamento semplice con alchilalluminio, un composto economico, senza perdita di efficacia. A differenza di catalizzatori basati su metalli nobili come platino o palladio — difficili da reperire e costosi — il nichel è abbondante e accessibile, ideale per una produzione su larga scala.

La produzione globale annua di poliolefine supera i 220 milioni di tonnellate, ma i tassi di riciclo rimangono molto bassi, oscillando tra l’1% e il 10%. La principale difficoltà tecnica risiede nella forte stabilità dei legami chimici delle poli olefine, che rendono complicato il loro smaltimento o riciclo tradizionale. Questo si traduce in una massiccia quantità di plastica destinata a discariche o all’ambiente naturale, con conseguenze gravi come la formazione di microplastiche dannose per fauna e salute umana.

La ricerca, pubblicata su Nature Chemistry e condotta da un gruppo di esperti guidati da Tobin Marks, professore di Chimica Catalitica alla Northwestern University e considerato un’autorità mondiale nel settore, rappresenta un passo decisivo verso un modello di economia circolare più efficace per i materiali plastici. Hanno collaborato anche ricercatori della Purdue University, del Laboratorio Nazionale Ames e del Trienens Institute for Sustainability and Energy.

Questo studio ha ricevuto il sostegno del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti e di importanti realtà industriali, sottolineando l’interesse concreto e l’impatto potenziale di questa innovazione.

La nuova tecnologia promette di semplificare il riciclo della plastica, riducendo drasticamente la complessità e i costi del processo, rendendo possibile il trattamento di grandi volumi di rifiuti plastici misti, contaminati o non etichettati. In questo modo, si potrà finalmente trasformare una delle principali fonti di inquinamento in risorse preziose e sostenibili.