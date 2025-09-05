Settembre porta tanti soldi: 5 bonus che puoi chiedere subito e pochi li conoscono
Li puoi richiedere subito ma in pochi li riconoscono, questi bonus di settembre potrebbero davvero darti una mano.
Con l’arrivo di settembre si apre una stagione ricca di opportunità per accedere a bonus e incentivi economici messi a disposizione dallo Stato e dalle Regioni, destinati a sostenere famiglie e cittadini su più fronti.
Tuttavia, è fondamentale muoversi con tempestività, poiché i fondi disponibili sono limitati e le scadenze ravvicinate.
5 Bonus da richiedere subito
Bonus psicologo: come richiederlo e condizioni
Dal 15 settembre al 14 novembre 2025 sarà possibile inoltrare la domanda per il bonus psicologo tramite il portale ufficiale dell’INPS. Per accedere alla piattaforma è indispensabile essere in possesso di un’identità digitale, come lo SPID di livello 2 o superiore, la Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Una volta accolta la richiesta, l’utente riceverà una comunicazione contenente l’importo del contributo e un codice univoco da presentare allo psicoterapeuta a ogni seduta. È importante rispettare alcune scadenze: il codice deve essere utilizzato entro 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda, pena la decadenza del beneficio. Inoltre, la prima seduta deve essere prenotata e svolta entro 60 giorni dalla comunicazione del codice, altrimenti il bonus viene perso.
Bonus elettrodomestici e incentivi per la mobilità sostenibile
Il bonus elettrodomestici si conferma una delle agevolazioni più interessanti per le famiglie con reddito ISEE inferiore a 25.000 euro. Prevede uno sconto in fattura fino a 200 euro per l’acquisto di apparecchi come lavatrici, forni, lavastoviglie, frigoriferi e congelatori. Per le famiglie con ISEE superiore, lo sconto arriva a 100 euro o al 30% del costo del nuovo elettrodomestico. Per accedere al bonus è obbligatorio rottamare un elettrodomestico della stessa categoria, purché di classe energetica inferiore.
Il bonus va richiesto tramite la piattaforma PagoPA, autenticandosi con SPID o CIE, e permette di ottenere un voucher associato al codice fiscale. La dotazione finanziaria per questa misura ammonta a 50 milioni di euro, e si prevede l’attivazione di un “click day” per la prenotazione. È bene sottolineare che questo bonus non è cumulabile con la detrazione fiscale del 50% prevista per gli elettrodomestici acquistati nell’ambito di ristrutturazioni edilizie.
Sull’altro fronte, il bonus auto elettriche è rivolto ai residenti in aree urbane con più di 50.000 abitanti o zone di pendolarismo, con reddito ISEE fino a 40.000 euro. Il contributo varia da 9.000 a 11.000 euro a seconda del valore ISEE, e prevede la rottamazione di un veicolo usato. Il nuovo mezzo deve essere rigorosamente elettrico al 100%. Il beneficio è esteso anche alle imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato inferiore a 2 milioni di euro.
Agevolazioni scolastiche e bonus Tari 2026
Le famiglie possono contare anche sul bonus libri scolastici, la cui entità e modalità di richiesta variano da Regione a Regione. Ad esempio, in Emilia-Romagna le domande per borse di studio e contributi per i testi possono essere presentate dal 4 settembre al 24 ottobre 2025, mentre in Veneto le richieste saranno aperte dal 17 settembre. Le singole scuole, così come Regioni e Comuni, pubblicano i bandi e forniscono indicazioni sulle procedure.
Un’altra importante misura è il bonus rifiuti 2026, che prevede uno sconto del 25% sulla tariffa TARI per circa quattro milioni di nuclei familiari. Lo sconto sarà applicato direttamente in bolletta senza necessità di domanda, a condizione che sia stata presentata un’attestazione ISEE entro i limiti stabiliti.
Card “Dedicata a te”: il sostegno alle famiglie in difficoltà
Torna anche quest’anno la Card Dedicata a te, una carta prepagata del valore di 500 euro destinata ai nuclei con ISEE inferiore a 15.000 euro annui. Questo contributo può essere speso per l’acquisto di beni di prima necessità, soprattutto alimentari, presso esercizi commerciali convenzionati. Sono invece esclusi abbonamenti per il trasporto pubblico locale e rifornimenti di carburante.
La carta sarà attivata a partire da inizio ottobre, con l’obbligo di effettuare il primo acquisto entro il 16 dicembre 2025 e di utilizzare l’intero importo entro il 28 febbraio 2026. Non è necessario presentare domanda: i beneficiari riceveranno comunicazione o la ricarica direttamente sulla carta già in uso.
Questi strumenti rappresentano un’opportunità concreta per sostenere le spese familiari in un periodo ancora caratterizzato da sfide economiche e sociali. Affrettarsi a presentare le domande e conoscere i dettagli di ciascun bonus è fondamentale per non perdere queste occasioni.