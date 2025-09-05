In 6 anni la moda e i nostri consumi stanno mettendo a dura prova l’ambiente e anche l’economia di alcuni Paesi.

Negli ultimi sei anni abbiamo consumato risorse naturali pari a quasi un secolo di utilizzo, un dato che evidenzia l’allarmante velocità con cui l’umanità sta esaurendo le risorse del pianeta. Secondo il Circularity Gap Report 2024, tra il 2016 e il 2021 il consumo globale di materiali ha raggiunto quasi 6 miliardi di tonnellate, corrispondenti a oltre il 75% del totale utilizzato nell’intero XX secolo.

Questo ritmo insostenibile mette a dura prova la capacità rigenerativa della Terra, che non riesce a tenere il passo con un consumo superiore di 1,75 volte rispetto alla sua capacità di rigenerazione.

Il consumo globale e la crisi delle risorse naturali

La Terra non è stata progettata per sostenere un modello di sviluppo così accelerato. Se tutta la popolazione mondiale adottasse lo stile di vita di un cittadino americano medio, servirebbero 5 pianeti per soddisfare quel livello di consumo. Questo scenario mette in luce l’urgenza di una trasformazione culturale radicale che coinvolga tutti gli attori sociali. Particolarmente emblematico è il settore della moda, dove la diffusione della fast fashion ha creato un fenomeno di consumo incontrollato e dannoso.

Oggi acquistiamo cinque volte più vestiti rispetto agli anni ’80, alimentando una cultura del “più è meglio” che ha trasformato gli acquisti in una forma di gratificazione immediata, spesso senza considerare l’impatto ambientale e sociale. La pressione esercitata dai social media amplifica questo meccanismo, spingendo soprattutto i più giovani verso consumi impulsivi e poco sostenibili. La velocità con cui si susseguono le tendenze di moda ha portato a un aumento esponenziale degli armadi stracolmi di capi spesso mai indossati o usati poche volte. Questo fenomeno è aggravato dalla stigmatizzazione del riutilizzo e della riparazione, considerati quasi tabù in un contesto dominato dall’usa e getta.

L’elevata domanda di materiali per la produzione tessile ha contribuito in modo significativo alla “triplice crisi planetaria”: cambiamento climatico, perdita di biodiversità e inquinamento. L’estrazione di risorse, infatti, è triplicata negli ultimi 50 anni e si prevede un ulteriore aumento del 60% entro il 2060. La sfida principale è invertire questa tendenza attraverso la diffusione di un modello di consumo più consapevole e sostenibile. L’economia circolare rappresenta una strategia fondamentale per trasformare le pratiche lineari di produzione e consumo che da troppo tempo causano danni irreversibili. Questo modello promuove il design circolare, la riparazione, il riuso e il riciclo, ma soprattutto introduce il concetto di sufficienza.

Secondo l’IPCC, la sufficienza consiste in politiche e pratiche quotidiane volte a ridurre la domanda di energia, materiali, terra e acqua, garantendo nel contempo il benessere umano entro i limiti ecologici del pianeta. Per i paesi ad alto reddito, significa ridurre drasticamente il consumo superfluo, senza rinunciare alla qualità della vita. La transizione verso un consumo più responsabile non richiede sacrifici estremi, ma scelte consapevoli e pratiche semplici, come:

Evitare acquisti compulsivi basati solo sul prezzo scontato.

Utilizzare completamente un prodotto prima di sostituirlo.

Preferire l’acquisto di articoli di seconda mano.

Puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità, scegliendo capi durevoli anziché usa e getta.

Riparare e riutilizzare oggetti per prolungarne la vita.

Applicare la regola delle 30 volte: acquistare un capo solo se si prevede di indossarlo almeno 30 volte.

Questi accorgimenti, se adottati su larga scala, possono contribuire significativamente a ridurre l’impronta ecologica individuale e collettiva. Seppur importante, il riciclo da solo non può risolvere il problema. Continuare a estrarre e utilizzare risorse senza modificare radicalmente i modelli di consumo significa perpetuare un circolo vizioso insostenibile. Il Circularity Gap Report 2021 evidenziava che potremmo vivere bene consumando solo il 70% dei materiali attuali, tornando a livelli di utilizzo simili a quelli degli anni Settanta.

La sfida è dunque passare da un’economia lineare a una circolare, facendo scelte consapevoli che migliorino la qualità della vita, preservino il pianeta e tutelino le risorse per le generazioni future.