A settembre, si apre una nuova fase astrologica ricca di influenze importanti, tra cui le eclissi che coinvolgono alcuni segni.

Questo mese si presenta come un momento di trasformazione, crescita interiore e riflessione, da affrontare con consapevolezza e apertura mentale. Di seguito le previsioni astrologiche per settembre 2025, segno per segno, con un focus sulle energie celesti più rilevanti e i consigli pratici per vivere al meglio questo periodo.

Settembre 2025 è segnato dalla fase conclusiva di un ciclo di eclissi tra la Vergine e i Pesci, eventi che stimolano la revisione di aspetti profondi della vita personale e collettiva. Le eclissi sono momenti di svolta che permettono di chiudere vecchi capitoli e aprirne di nuovi. In particolare, la congiunzione tra questi due segni opposti invita a bilanciare razionalità e intuizione, organizzazione e spiritualità.

Inoltre, Nettuno entra nel segno dell’Ariete, inaugurando un nuovo ciclo astrologico che durerà fino al 2039. Questo transito introduce un’energia di ispirazione creativa e coraggio nell’affrontare le sfide, ma anche la necessità di fare attenzione a illusioni o idealismi eccessivi. La presenza di Saturno, simbolo di disciplina e sacrificio, potenzia la capacità di lavorare con impegno verso obiettivi concreti, pur richiedendo pazienza e responsabilità.

Previsioni segno per segno: indicazioni e consigli per settembre

Ariete, Toro e Gemelli

Per l’Ariete, l’ingresso di Nettuno nel proprio segno apre la strada a nuove opportunità di crescita personale e spirituale. È un momento favorevole per esplorare la propria creatività, ma è importante mantenere un equilibrio tra sogno e realtà per evitare delusioni.

Il Toro si trova a dover gestire l’energia delle eclissi in Vergine, che stimolano la revisione di questioni legate al lavoro e alla salute. È consigliabile concentrarsi su abitudini salutari e pianificare con cura le attività professionali.

I Gemelli possono beneficiare di un mese dinamico, in cui la comunicazione e le relazioni sociali sono favoriti. Tuttavia, non bisogna trascurare l’ascolto interiore, soprattutto nei momenti in cui emergono dubbi o incertezze.

Cancro, Leone e Vergine

Il Cancro è chiamato a riflettere sulle proprie emozioni e a lavorare su eventuali blocchi interiori. Settembre offre occasioni per approfondire il rapporto con se stessi e con gli altri, grazie anche all’influsso di Saturno che invita a fare scelte responsabili.

Il Leone vive un periodo di grande energia e creatività. Le stelle supportano iniziative personali e professionali, ma è necessario evitare l’impulsività e valutare con attenzione ogni passo.

La Vergine, protagonista delle eclissi del mese, è al centro di un processo di trasformazione importante. È il momento ideale per fare bilanci, chiudere situazioni obsolete e aprirsi a nuovi progetti, soprattutto nell’ambito lavorativo e della salute.

Per la Bilancia, settembre porta sfide nel campo delle relazioni e della comunicazione. È utile mantenere un atteggiamento equilibrato e aperto al dialogo, evitando conflitti inutili.

Lo Scorpione è favorito nella sfera emotiva e spirituale. Le eclissi stimolano una profonda introspezione, che può portare a rinnovamenti significativi nei rapporti affettivi.

Il Sagittario deve prestare attenzione a non lasciarsi distrarre da illusioni o aspettative irrealistiche. La presenza di Saturno invita a un approccio più concreto e pragmatico, specialmente per quanto riguarda gli obiettivi a lungo termine.

Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno può contare su una buona dose di determinazione e forza d’animo per affrontare eventuali ostacoli. È un periodo propizio per consolidare le basi di progetti importanti.

L’Acquario vive un momento di apertura mentale e innovazione. Le stelle suggeriscono di sperimentare nuove strade e di abbracciare cambiamenti positivi, mantenendo però un equilibrio tra idealismo e pragmatismo.

I Pesci, coinvolti nelle eclissi insieme alla Vergine, sono chiamati a una profonda trasformazione interiore. È il tempo di lasciar andare ciò che non serve più per fare spazio a una nuova consapevolezza e a una maggiore armonia con il proprio mondo emotivo.