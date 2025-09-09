Durante i temporali meglio non fare la doccia: ecco perché le scariche elettriche possono passare dalle tubature e rappresentare un pericolo reale.

In molti lo ignorano, ma anche in casa non si è sempre al sicuro durante un temporale. Proprio nei giorni in cui il maltempo colpisce con forza il Regno Unito, arriva un’inaspettata allerta dal Met Office che ha fatto il giro dei media: evitate di fare la doccia o il bagno mentre tuona e lampeggia, perché il rischio di folgorazione è più concreto di quanto sembri. Il motivo? Le tubature metalliche possono diventare conduttori pericolosi.

L’allerta dei meteorologi e il rischio concreto

Nel Regno Unito è stata diramata un’allerta gialla per temporali che coinvolge decine di città, da Manchester al Galles. Con essa è arrivato anche un consiglio tanto inusuale quanto serio: non usare la doccia durante il maltempo. Il motivo è tecnico e fisico: acqua e metallo sono materiali altamente conduttivi. Se un fulmine colpisse l’abitazione o una linea nelle immediate vicinanze, la scarica elettrica potrebbe percorrere le tubature e raggiungere chi in quel momento sta facendo la doccia. Le probabilità sono basse, certo, ma l’evento non è impossibile. E quando si parla di corrente ad alto voltaggio, anche un rischio minimo va considerato. L’avviso ufficiale invita alla massima cautela almeno fino alla fine della perturbazione.

Kerry Hale, tecnico di Mira Showers, è stato tra i primi a commentare pubblicamente il fenomeno. Ha spiegato che, pur essendo la casa un posto più sicuro rispetto all’aperto, il bagno resta una zona critica. Secondo lui è meglio attendere la fine della tempesta prima di fare la doccia, proprio per evitare qualsiasi contatto con tubature che potrebbero accidentalmente veicolare l’elettricità. Chi si trova già sotto l’acqua, secondo Hale, dovrebbe uscire subito se nota fulmini o tuoni vicini. Anche altri esperti hanno confermato il potenziale pericolo, come Andy Ellis, che ha ribadito che l’acqua può condurre la corrente, soprattutto se scorre dentro tubi metallici. “Se un fulmine entra nelle tubature del palazzo, può raggiungere anche il tuo rubinetto. E quello che dovrebbe essere un momento di relax rischia di trasformarsi in qualcosa di molto pericoloso.”

Il meccanismo fisico dietro al pericolo

A spiegare nel dettaglio cosa succede è Jess Thomas, tecnico idraulico di Drainage Central. La corrente elettrica, dice, segue sempre il percorso di minor resistenza. In molti casi si tratta di cavi metallici, fili o tubazioni. E anche se l’impianto idrico di casa è in plastica, l’acqua al suo interno resta un conduttore. Non si tratta quindi solo del materiale delle tubature, ma proprio della presenza di acqua corrente a rappresentare il veicolo ideale per la scarica. Secondo Thomas, è prudente non aprire rubinetti, non lavare piatti e ovviamente non fare la doccia o il bagno durante un temporale. Anche i gesti più banali, se fatti nel momento sbagliato, potrebbero esporre a un rischio che si può facilmente evitare aspettando qualche minuto in più.

Il Regno Unito si prepara ad altri giorni di forte instabilità atmosferica. L’allerta meteo riguarda aree vaste e non è escluso che anche altre nazioni europee possano essere interessate nei prossimi giorni. Per questo motivo, il consiglio degli esperti è quello di consultare sempre le previsioni aggiornate prima di mettersi sotto la doccia, specie nelle giornate calde e afose in cui i temporali arrivano all’improvviso. In caso di maltempo già in corso, è importante fare attenzione alla natura delle precipitazioni. Non tutte le piogge implicano temporali, ma quando ci sono lampi e tuoni, meglio sospendere per un po’ le attività legate all’acqua. Gli esperti raccomandano di adottare buone pratiche di sicurezza e non sottovalutare nessun segnale del cielo. Un’attesa di dieci minuti può fare la differenza tra un’abitudine innocua e una situazione davvero pericolosa.