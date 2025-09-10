Polti presenta a IFA 2025 di Berlino RollySteam, la lavapavimenti a vapore con tecnologia SteamActive che igienizza senza detergenti.

Al salone IFA 2025 di Berlino, Polti ha svelato RollySteam, una lavapavimenti pensata per ridefinire il concetto di igiene domestica. Il dispositivo si distingue per l’impiego della tecnologia SteamActive, capace di rimuovere sporco e batteri grazie a un getto di vapore ad alta efficacia, eliminando così l’uso di detergenti chimici. Si tratta di una novità che risponde alle esigenze di chi cerca sistemi di pulizia ecologici e rispettosi della salute, riducendo allo stesso tempo il ricorso a sostanze inquinanti.

RollySteam, la nuova frontiera della pulizia domestica

Il progetto alla base di RollySteam nasce dall’idea che non serva necessariamente ricorrere a soluzioni complesse di intelligenza artificiale o connettività per migliorare l’esperienza quotidiana. In questo caso, il cuore della novità è un elemento semplice e consolidato come il vapore, perfezionato da Polti per raggiungere prestazioni superiori.

Grazie alla sua intensità, il vapore riesce a sciogliere anche lo sporco più resistente e a eliminare la maggior parte dei germi presenti sulle superfici, senza lasciare residui. L’uso di detergenti viene così azzerato, con un vantaggio non solo economico per le famiglie, ma anche ambientale. L’apparecchio è stato progettato per essere maneggevole e versatile, adatto a diverse tipologie di pavimenti, dalle piastrelle al parquet, fino alle superfici più delicate. Il funzionamento rapido consente di ridurre i tempi della pulizia, trasformando l’igiene quotidiana in un’attività più efficiente e sicura. Polti con questo lancio dimostra come il miglioramento di una tecnologia già consolidata possa portare benefici immediati, senza la necessità di funzioni superflue.

IFA 2025, il palcoscenico delle nuove tendenze

Il debutto a IFA 2025 non è casuale. La fiera di Berlino rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per il settore tecnologico e della casa, un osservatorio privilegiato per capire i trend che guideranno il mercato nei prossimi anni. Accanto a robot aspirapolvere dotati di intelligenza artificiale e sistemi di domotica sempre più sofisticati, Polti ha scelto di distinguersi con un approccio diverso: puntare sull’efficacia e sulla sostenibilità del vapore.

La scelta riflette valori che oggi sono centrali per i consumatori: affidabilità, attenzione all’ambiente, riduzione degli sprechi. La presentazione di RollySteam rappresenta un passo significativo per l’azienda, che unisce la propria tradizione nel settore della pulizia domestica a una visione innovativa. L’obiettivo è chiaro: offrire alle famiglie una soluzione che renda la pulizia quotidiana più semplice, rapida e al tempo stesso rispettosa dell’ambiente. La partecipazione di Polti a IFA 2025 segna quindi un momento importante per il marchio italiano, pronto a portare sul mercato un dispositivo che incarna una filosofia sempre più condivisa: coniugare innovazione e sostenibilità per migliorare la vita di tutti i giorni.