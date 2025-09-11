Se hai acquistato questi frutti di mare portali subito indietro perchè possono contenere delle sostanze pericolose per la salute, attenzione all’allarme del Ministero.

Conad ha diffuso un richiamo urgente riguardante un lotto di vongole surgelate a causa della presenza di tracce di glutine non dichiarato sull’etichetta, un’informazione che rappresenta un rischio significativo per i consumatori celiaci o intolleranti al glutine.

L’avviso ufficiale di Conad riguarda un prodotto specifico, precisamente un lotto di vongole surgelate distribuito in diversi punti vendita del gruppo. Il motivo del richiamo è legato alla possibilità che nelle confezioni siano presenti tracce di glutine non indicate nell’etichetta, un elemento che può causare gravi reazioni allergiche o intolleranze nei soggetti sensibili. L’assenza di tale informazione rappresenta una violazione delle normative europee in materia di etichettatura degli allergeni alimentari.

Le autorità sanitarie e di controllo hanno collaborato con Conad per individuare prontamente il problema e avviare il ritiro dal mercato del prodotto incriminato. La decisione è stata presa in via precauzionale, al fine di tutelare la salute dei consumatori e prevenire eventuali effetti avversi legati al consumo delle vongole surgelate contaminate.

Richiamo alimentare per questi frutti di mare Conad: rischio per i consumatori celiaci

Il lotto richiamato è identificabile tramite il codice riportato sulle confezioni, che i clienti sono invitati a verificare attentamente. In caso di possesso del prodotto interessato, si raccomanda di non consumarlo e di riportarlo presso il punto vendita Conad dove è stato acquistato per ottenere un rimborso o una sostituzione.

Conad ha messo a disposizione un servizio clienti dedicato per fornire ulteriori informazioni e assistenza ai consumatori che dovessero avere dubbi o necessitare di chiarimenti. È fondamentale che le persone con allergie o intolleranze alimentari prestino costante attenzione all’etichettatura degli alimenti per evitare rischi per la salute.

Il richiamo delle vongole surgelate Conad sottolinea l’importanza di un rigoroso controllo della filiera alimentare, soprattutto per quanto riguarda la gestione degli allergeni. Le catene di distribuzione hanno la responsabilità di garantire che le informazioni sugli ingredienti siano trasparenti e conformi alla normativa vigente. Così da permettere ai consumatori di fare scelte consapevoli.

Questo episodio evidenzia inoltre la necessità di un sistema di monitoraggio continuo e di interventi rapidi in caso di anomalie, a tutela della salute pubblica. La collaborazione tra produttori, distributori e autorità di controllo rimane un elemento chiave per prevenire situazioni di rischio e mantenere elevati standard di sicurezza alimentare nel mercato italiano. Per cui se hai acquistato il lotto incriminato chiama il servizio Conad e segui la procedura che ti indicheranno.