Auto nuove con sconti fino a 9000 euro grazie all’iniziativa Ford valida fino al 30 settembre 2025. Agevolazioni anche per i veicoli commerciali.

Chi intende acquistare una nuova auto può contare su una proposta che offre vantaggi economici concreti e amplia l’accesso a modelli di ultima generazione. La campagna lanciata da Ford Italia permette di ottenere sconti fino a 9000 euro sull’acquisto di auto nuove, con l’obiettivo di favorire la diffusione di veicoli a basso impatto ambientale e incentivare la sostituzione dei mezzi più inquinanti.

L’iniziativa non si limita ai modelli elettrici, ma include anche le versioni ibride e quelle a motorizzazione termica, offrendo così un ventaglio di scelte più ampio per chi ha esigenze diverse. La promozione è valida fino al 30 settembre 2025 e si rivolge a un vasto numero di clienti, grazie all’assenza di vincoli stringenti legati a residenza o reddito.

I modelli interessati dagli incentivi

La gamma coperta dalle agevolazioni è ampia e comprende alcuni tra i modelli più rappresentativi della casa automobilistica. Tra i veicoli elettrici figurano la Mustang Mach-E, il nuovo Capri, l’Explorer, il Puma Gen-E con batteria da 43 kWh e l’E-Tourneo Courier. Per chi preferisce soluzioni ibride o termiche, la scelta ricade su modelli come Kuga, Puma e Tourneo Courier, che combinano efficienza nei consumi e prestazioni affidabili.

L’accesso allo sconto richiede la rottamazione di un veicolo posseduto da almeno sei mesi, un requisito che incentiva il ricambio del parco auto circolante. In questo modo si favorisce non solo il risparmio dei consumatori, ma anche la riduzione delle emissioni inquinanti.

Incentivi anche per i veicoli commerciali

La promozione non si limita alle vetture destinate all’uso privato. Ford ha esteso l’iniziativa anche ai veicoli commerciali, con sconti che arrivano fino a 20.000 euro. Un vantaggio particolarmente significativo per imprese e professionisti, che possono così rinnovare la propria flotta a costi ridotti. Tra i modelli interessati compaiono il Ford Ranger e il Transit, due mezzi di riferimento nel settore.

L’entità dello sconto varia in base al modello scelto, ma in ogni caso l’offerta consente di accedere a veicoli nuovi con condizioni economiche molto più vantaggiose rispetto al prezzo di listino. Per i clienti si tratta di un’occasione unica per acquistare un’auto o un mezzo commerciale di ultima generazione, con il supporto di un incentivo che premia la scelta di soluzioni più sostenibili. La campagna rappresenta quindi un’opportunità per chi vuole risparmiare sull’acquisto di una Ford e allo stesso tempo contribuire a un sistema di mobilità più attento all’ambiente.