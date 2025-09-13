Tantissime cose si possono realizzare riutilizzando i contenitori del cibo da asporto, idee originali e facili da realizzare

La domanda del cibo di asporto è sempre più in crescita, che si acquistino vaschette di insalate già pronte al supermercato o che si ordini un buon cheeseburger con patatine fritte il sabato sera a casa, l’utilizzo di contenitori per alimenti è ormai smisurato. Ne esistono di diverse tipologie, da quelli più ecologici in carta, fino a quelli in plastica o polistirolo.

I contenitori per il cibo take away sono utilizzatissimi e in un momento in cui si parla tanto di lotta al cambiamento climatico, anche riutilizzando prodotti ed evitando gli sprechi, conoscere i modi per dare nuova vita a queste vaschette può essere molto utile. Ci sono tantissime idee facili e veloci da realizzare.

Come usare i contenitori del cibo da asporto, le idee originali

I contenitori del cibo da asporto la maggior parte delle volte vengono gettati via, certo rispettando la raccolta differenziata, ma si tratta comunque di un grande spreco, considerato che queste scatole possono essere riutilizzate per creare un’infinità di oggetti.

Immaginiamo i contenitori di carta rettangolari e alti, se rivestiti con una carta colorata, possono diventare degli utilissimi organizer dove conservare piccoli oggetti, o anche un porta carte da esporre sopra uno scrittoio. Ma ci sono infiniti utilizzi di questi contenitori, che se ben conservati possono servire a creare vasi portafiori, portagioie ma anche confezioni regalo.

Si tratta di tutti riutilizzi davvero facili che non comportano alcuna fatica, anzi, se si è amanti di bricolage, ci si può sbizzarrire in decorazioni più ricercate. Pensiamo al box fiori, se ne possono creare di diverse dimensioni a seconda dei vari contenitori che si hanno, lo stesso discorso vale per gli organizer come portapenne per scrivania, per quelli più piccoli, o portagioie. In questo caso si potrà rivestire il contenitore con del tessuto, è tutto molto facile, basterà scegliere il materiale per il rivestimento che si desidera, acquistare la giusta colla per incollarlo e procedere.

Queste creazioni, poi, potrebbero diventare anche delle idee originali per i regali di Natale, se decorate con le varie fantasie natalizie. Un modo per fare regali ecologici, che rispettano l’ambiente. Se, invece, non si ha voglia di creare alcun oggetto, i contenitori per il cibo possono essere riutilizzati per conservare alimenti, basterà lavarli e saranno dei validi alleati quando si deve riporre in frigo qualche avanzo.