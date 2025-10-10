Un parco botanico unico in Europa apre solo pochi giorni all’anno: un intreccio di rovine medievali, acque cristalline e oltre mille specie di piante.

Nel cuore dell’Agro Pontino, a Cisterna di Latina, a poco più di un’ora da Roma, si trova un luogo che non ha eguali in Europa: il Giardino di Ninfa. Un parco botanico creato sulle rovine di un’antica città medievale, visitabile soltanto in primavera ed estate e solo su prenotazione. Le aperture sono limitate per proteggere un ecosistema fragile, che nel corso degli anni ha conquistato l’attenzione di studiosi, scrittori e turisti da ogni parte del mondo. Considerato dal New York Times “il giardino più romantico del mondo”, Ninfa è stato frequentato in passato da figure come Virginia Woolf, Truman Capote, Giuseppe Ungaretti e Gabriele D’Annunzio. Dal 1976 è riconosciuto come Oasi WWF, mentre dal 2000 è stato dichiarato Monumento Naturale del Lazio. La sua unicità risiede nell’incontro tra storia, natura e acqua: qui le fioriture si specchiano nei laghetti, tra torri medievali spezzate e archi in pietra ricoperti di vegetazione.

Alla scoperta del Giardino di Ninfa

Varcato l’ingresso, il visitatore entra in uno spazio sospeso nel tempo. Gli 8 ettari del giardino custodiscono le rovine dell’antica città medievale: resti di torri, chiese e mura oggi avvolte dal verde. Il fiume Ninfa attraversa il parco, alimentando un laghetto dalle acque limpide in cui si riflettono aceri giapponesi, meli ornamentali e magnolie.

All’interno crescono oltre 1.300 specie botaniche, curate manualmente senza pesticidi. Le collezioni di rose antiche e le 19 varietà di magnolie decidue sono tra i punti più ammirati, insieme a piante provenienti da diversi continenti. Grazie al microclima generato dalla vegetazione e alla presenza del corso d’acqua, il giardino è diventato habitat ideale per più di 150 specie di uccelli, che fanno di Ninfa anche un luogo privilegiato per l’osservazione ornitologica. La visita si svolge in piccoli gruppi, sempre accompagnati da guide autorizzate. Non ci sono percorsi liberi né accessi fuori programma: la tutela dell’ecosistema viene prima di tutto. I mesi più suggestivi restano aprile e maggio, quando la fioritura è al culmine e l’armonia tra acqua e vegetazione raggiunge il massimo splendore.

Come arrivare e cosa vedere nei dintorni

Per chi viaggia in auto, da nord si consiglia la SS148 Pontina con uscita a Borgo Sabotino, proseguendo verso Cisterna di Latina. Da sud, l’itinerario più rapido passa dall’A1 uscita Frosinone e dalla Via Appia. Una volta giunti nei pressi del giardino, la segnaletica conduce al parcheggio riservato. Chi sceglie il treno può fermarsi alla stazione di Latina Scalo, distante circa 10 minuti in taxi dall’ingresso. La visita al Giardino dura poco più di un’ora, ma l’occasione è perfetta per scoprire anche i luoghi vicini. A meno di 10 minuti si trova l’Abbazia di Valvisciolo, affacciata sulla Valle dell’Usignolo, punto panoramico tra i più fotografati della zona. Altre due mete imperdibili sono Norma, che domina dall’alto l’Oasi di Ninfa, e Sermoneta, borgo medievale noto per il Castello Caetani, le case in pietra e le botteghe artigiane.

Qui la cucina laziale trova ancora spazio autentico: osterie e ristoranti del territorio propongono piatti tradizionali che completano l’esperienza di chi sceglie di visitare Ninfa. Il Giardino non è soltanto una meta botanica. È un racconto fatto di silenzio, acqua e fioriture, un intreccio di natura e memoria capace di trasportare i visitatori in una dimensione che sembra sospesa, lontana dal tempo.