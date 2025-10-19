Altroconsumo ha analizzato 10 cioccolati fondenti tra il 70% e il 75% di cacao: il migliore è risultato un prodotto economico che costa solo 0,99 euro.

Chi ama il cioccolato fondente sa bene che non tutti i prodotti sono uguali: la qualità delle materie prime, il metodo di lavorazione e la presenza (o meno) di residui indesiderati fanno la differenza. Per questo Altroconsumo, l’associazione di tutela dei consumatori, ha deciso di sottoporre dieci tavolette a un test completo, valutando sicurezza, gusto e rapporto qualità-prezzo.

Il risultato ha stupito tutti: la tavoletta giudicata migliore in assoluto non solo è di ottima qualità, ma è anche la più economica in commercio, con un prezzo inferiore a un euro.

Il test di Altroconsumo: analisi e risultati

Le prove sono state condotte su dieci cioccolati fondenti con un contenuto di cacao compreso tra il 70% e il 75%, la percentuale preferita dagli intenditori per equilibrio tra dolcezza e intensità. In laboratorio, gli esperti hanno verificato che il tenore di cacao corrispondesse realmente a quello dichiarato sull’etichetta e hanno analizzato la presenza di metalli pesanti come piombo e cadmio, spesso presenti in tracce nelle fave di cacao a causa dei terreni di coltivazione.

I risultati sono stati rassicuranti: nessun campione ha mostrato livelli preoccupanti di contaminanti. Tuttavia, in alcune tavolette sono state individuate piccole quantità di oli minerali (Mosh e Moah), sostanze che possono migrare negli alimenti attraverso il confezionamento o durante i processi produttivi. Cinque marche, in particolare, contenevano tracce di Moah, una categoria di oli minerali discussa per i potenziali rischi a lungo termine.

Fortunatamente, nessuna tavoletta ha evidenziato la presenza di salmonella, garantendo la totale sicurezza microbiologica dei prodotti analizzati.

Il giudizio finale, però, non si è basato solo sui dati chimici. Un gruppo di assaggiatori esperti ha valutato aroma, consistenza e piacevolezza complessiva, assegnando un punteggio complessivo a ciascun cioccolato.

Il miglior cioccolato fondente: costa meno di un euro

A conquistare il primo posto nella classifica è stato il cioccolato extra amaro 75% di Esselunga, premiato per il suo equilibrio tra gusto e purezza degli ingredienti. Non solo è risultato il migliore dal punto di vista sensoriale, ma ha anche ottenuto ottimi punteggi nelle analisi di sicurezza.

Il dettaglio più sorprendente è il prezzo: 0,99 euro per tavoletta, uno dei più bassi dell’intera selezione. Una dimostrazione concreta che la qualità non dipende dal costo, ma dalla cura nella scelta delle materie prime e nei controlli di filiera.

All’estremo opposto della classifica, invece, si trova il cioccolato extra fondente 75% Chalet Ciro, che pur avendo un prezzo elevato (7,49 euro a confezione) non ha convinto del tutto gli esperti né per sapore né per composizione.

Il test di Altroconsumo conferma quindi un principio semplice ma fondamentale: un prodotto buono, sicuro e sostenibile può essere anche economico. In un mercato dove il cioccolato di qualità è spesso associato a costi elevati, la tavoletta di Esselunga dimostra che la convenienza non è sinonimo di compromesso.

Per i consumatori attenti, questi risultati rappresentano un punto di riferimento utile per orientarsi negli acquisti e scegliere con maggiore consapevolezza, senza cadere nella trappola del prezzo come unico indicatore di qualità.