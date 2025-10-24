Il giardino è la parte della nostra casa che, anche in autunno, possiamo vivere in ogni sua singola parte. E per questo motivo deve essere arredata come si deve.

Arredare, però, non significa, obbligatoriamente, spendere sempre una fortuna per avere l’arredo ultimo modello, magari anche iper tecnologico. Ciò che è necessario sapere è che gli arredi possono essere creati anche fai da te e saranno ugualmente belli a quelli che si acquistano.

Il riciclo, infatti, rappresenta uno degli elementi fondamentali per rendere un giardino unico nel suo genere. E lo si fa anche con materiali che abbiamo già in casa.

Riciclare il vetro, a partire da casa nostra

Se hai voglia di creare a tua immagine e somiglianza il tuo giardino, allora non devi fare altro che seguire la tua fantasia e lasciarti da essa guidare. Sembra infatti impossibile avere un giardino sempre al top e al passo con gli arredamenti ma, in realtà, tutto non è impossibile. Se si sa scegliere oculatamente, il giardino verrà arredato con tutti i comfort che si desiderano.

Basta pensare, infatti che, anche il riciclare oggetti e materiali, dando loro una seconda vita, significa arredare il giardino come si deve. Con il fai da te ogni angolo del giardino può diventare un oggetto di design. Non ci credi? Ecco delle piccole quanto semplici proposte. Fra le caratteristiche che più attirano per l’arredo del nostro giardino vi sono gli elementi di illuminazioni.

Nuova vita ai barattoli

In primis le lanterne: avresti mai pensato di trasformare il tuo giardino con delle lanterne fai da te? O meglio, un vero e proprio oggetto da riciclo ma sul quale contare per una piccola alternativa alla classica lampadina da porre in giardino. Come si creano? Basta davvero un pizzico di fantasia e alcuni oggetti che, di sicuro, hai in casa.

Che sia un vecchio barattolo: tutto può avere una seconda vita. Partiamo proprio dai barattoli di vetro: basta inserire una tealight all’interno, modellare un gancio con del filo di ferro e appenderli a un ramo. Puoi anche dipingerlo all’esterno per rendere il tutto molto più colorato e dare così alla luce un pizzico di colore.

Inoltre, se ne hai davvero tanti di barattoli di vetro che non usi, potresti anche usarli come alternativi vasi per le tue piante, anche di diverse dimensioni, attaccandoci all’esterno un’etichetta con il nome della pianta. O anche, usarli (solo se ben puliti e lavati) come contenitori per le bibite, aggiungendoci anche una cannuccia e un cappellino, stile cocktail.

Insomma: il riciclo si fa con tutto ciò che si ha in casa, anche nel pieno rispetto dell’ambiente.