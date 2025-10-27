Related Stories

Dove buttare i deodoranti spray e roll on stick, occhio o scatta la multa La raccolta differenziata non è solo un obbligo normativo, ma rappresenta un impegno fondamentale per la tutela ambientale, permettendo di gestire

Dove buttare i deodoranti spray e roll on stick, occhio o scatta la multa

27 Ottobre 2025
Frutta e verdure, questi sono pieni di pesticidi: la nuova ricerca preoccupa tutti Condotta dall’Environmental Working Group (EWG), l’indagine mette in evidenza come il consumo frequente di prodotti agricoli

Frutta e verdure, questi sono pieni di pesticidi: la nuova ricerca preoccupa tutti

27 Ottobre 2025
Tutti lo buttano, ma chi lo ricicla così risparmia un sacco: 10 usi geniali del coprimaterasso Utilizzare un vecchio coprimaterasso non significa solo risparmiare, ma anche contribuire alla salvaguardia ambientale attraverso

Tutti lo buttano, ma chi lo ricicla così risparmia un sacco: 10 usi geniali del coprimaterasso

27 Ottobre 2025
Change privacy settings
×