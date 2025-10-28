Il freddo pungente si sta facendo sentire un po’ in tutta Italia e, allo stesso tempo, in tutte le case, si inizia a pensare all’accensione dei riscaldamenti.

“Ma quanto ci costano?” – è la domanda che tutti ci poniamo in questo periodo, memori del fatto che, proprio in inverno, i salassi sulle bollette di luce e gas sono in agguato. Forse, però, c’è una soluzione possibile a tutto questo. Vediamo di cosa si tratta.

Riscaldare la casa si può e, anche, risparmiare. Sembra un binomio che, nell’insieme, va un po’ a cozzare ma se in casa abbiamo un sistema di riscaldamento eco ed anche efficiente, davvero la soluzione è dietro l’angolo.

Combatti il freddo in casa in questo modo

È arrivato il freddo autunnale. Questa volta è davvero tutta l’Italia ad essere entrata nella morsa del freddo perché, un po’ dappertutto, le temperature si sono abbassate, complice anche i venti freddi e l’aria fredda proveniente da Nord che sta sferzando il nostro paese. A parte questo, è necessario anche andare a guardare quelli che sono gli aspetti più generale di “quando fa freddo”.

Uno su tutti è proprio quello dei riscaldamenti. Sì, perché è proprio questo il periodo durante il quale iniziamo a pensare di accenderli nelle nostre case e, allo stesso tempo, è anche questo il periodo degli aumenti per quel che riguarda le bollette di luce e gas. I salassi, infatti, quanto anche le stangate arrivano a cavallo fra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

Come fare per evitare tutto questo? Stare in casa a morire dal freddo o cercare un metodo efficace per riscaldarla spendendo poco? Assolutamente no, soprattutto se pensiamo ad una stanza in particolare, al di là della camera da letto, dove il calore si deve sentire sempre, ed è il bagno. Come fare per non far sì che sia sempre freddo?

Eurospin ti offre un vero affare

La soluzione è a portata di mano ed arriva proprio da Eurospin, senza chiederti di pagare tantissimo per il solo riscaldamento. Possibile?

A quanto pare sì: stiamo parlando di un termoventilatore, piccolo e maneggevole, che costa anche poco, e che puoi tranquillamente spostare da una stanza all’altra della tua casa in tutta tranquillità.

Al prezzo di soli 9.99€, ti porti a casa un piccolo elettrodomestico che salverà il tuo inverno, donando calore alla tua casa, ovunque lo porti. Compatto, sicuro e a basso consumo, è diventato un best seller grazie al suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Davvero piccolo anche nel suo design, è perfetto soprattutto per il bagno, quando esci dalla doccia e vuoi attorno a te un ambiente caldo e riscaldato.

Cosa aspetti? Un’offerta così e a questo prezzo di certo non la trovi altrove, se non da Eurospin.