Guardare alle offerte dei singoli supermercati è un qualcosa che, non appena ci arrivano i volantini a casa, facciamo. Tutti, indistintamente: perché siamo sempre alla ricerca dell’offerta per poter risparmiare.

Quando però, ci troviamo davanti il volantino della Lidl allora andiamo sul sicuro. Sì, perché questa catena di supermercati propone sempre delle offerte inimitabili e che, davvero, non hanno eguali a confronti di tanti altri supermercati che sono sparsi nel circondario.

Le ultime offerte sono quelle che riguardano questa fine del mese di ottobre: prodotti per la nostra tavola a prezzi davvero unici, che già iniziano a strizzare un occhio al Natale.

Offerte Lidl per il tuo Natale

Quando pensiamo alle offerte dei supermercati, attendiamo con ansia l’arrivo, nelle nostre cassette postali, dei volantini. Li spulciamo tutti nella speranza di trovare quel o quei prodotti che fanno al caso nostro e che hanno prezzi ribassati, proprio per approfittarne e farne scorta. Quello che ci stupisce più di tutti è notare come, invece, è una singola catena di supermercati che propone offerte su offerte.

La Lidl, infatti, proprio per questa fine del mese di ottobre propone una serie di offerte imperdibili ed irripetibili che fanno davvero venir voglia di scendere a fare la spesa. Si tratta di offerte che ci danno già una mano per i grandi pranzi dei giorni di Natale. Non è mai presto per iniziare a risparmiare e a fare scorta di ciò che ci servirà poi.

Non si tratta, come abbiamo sempre detto, di soli prodotti alimentari ma, anche, di prodotti che possono essere utili per la nostra casa. Da Lidl, invece, le offerte sono tutte qui e non puoi lasciartele scappare.

Acquista qui l’albero dei tuoi sogni

Per questo motivo, spulciamole insieme e vediamo quanto sono convenienti. Un esempio? Iniziamo già a pensare a come decorare la nostra casa con il giusto albero di Natale e le giuste decorazione che, anche in questo caso, troverai da Lidl a prezzi davvero piccoli piccoli. L’albero di Natale della Livarno Home, alto 2metri e 10 centimetri, lo troverai al prezzo di soli 49€.

È dotato di 1160 rami flessibili ed è anche pieghevole in 3 parti. Un vero e proprio affare se consideri che un albero di queste dimensioni può costare anche il doppio. Ma non finisce qui: anche le decorazioni per la tua casa sono in offerta, come ad esempio le catene luminose LED, da 700 per esterno, a soli 14.99€, mentre quelle per il tuo albero costano solo 2.99€.

Ma anche le decorazioni, come palline e stelline per l’albero trovi in offerta, in confezioni da 50 pezzi, a soli 6.99€, mentre quelle da 69 pezzi costano solo 11.99€. Il Natale si avvicina: la tua casa deve essere pronta per l’occasione senza spendere troppo!