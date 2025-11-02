Da Lidl arrivano gli utensili Parkside a meno di 30 euro: qualità, potenza e risparmio per rinnovare casa senza spendere troppo.

Se stai pensando di rimettere a nuovo casa, ma non vuoi spendere cifre esagerate in utensili professionali, le nuove offerte Lidl potrebbero essere la soluzione che aspettavi. A partire dal 30 ottobre 2025, la catena tedesca porta sugli scaffali due trapani Parkside a un prezzo che fa parlare: solo 29,99€.

Si tratta di strumenti ricaricabili, pratici e progettati per garantire prestazioni elevate anche nei lavori più impegnativi. Due modelli distinti, entrambi parte della piattaforma Parkside X20V TEAM, che consente di usare la stessa batteria su diversi utensili della linea: un vantaggio enorme per chi ama il fai-da-te e desidera costruire la propria officina domestica pezzo dopo pezzo.

Altro che Leroy Merlin: Lidl abbassa i prezzi e rilancia la sfida del fai-da-te

Il primo modello in promozione è il trapano battente ricaricabile Parkside, ideale per chi cerca potenza e resistenza. Con un’energia d’impatto di 1 Joule e un sistema di percussione fino a 5000 colpi al minuto, questo strumento è perfetto per affrontare superfici dure come cemento, pietra o mattoni.

Tra le funzioni disponibili troviamo la foratura a percussione, la foratura standard e la modalità avvitamento, rendendolo versatile e adatto a ogni tipo di intervento domestico. Il motore, robusto e silenzioso, garantisce una rotazione controllata (0-900 giri/min), offrendo il giusto equilibrio tra precisione e potenza.

In più, essendo compatibile con batterie e caricabatterie Parkside X20V TEAM, può essere usato insieme ad altri utensili della stessa linea, come avvitatori, seghetti o smerigliatrici. In pratica, con una sola batteria puoi gestire un intero set di strumenti. Il secondo protagonista della promozione Lidl è il trapano a percussione ricaricabile Parkside, un modello più leggero ma estremamente versatile. Pensato per chi cerca uno strumento “tuttofare”, offre tre funzioni in una: trapano, trapano a percussione e cacciavite elettrico.

Dispone di una regolazione a due livelli di velocità, che consente di adattarsi con precisione ai diversi materiali, dal legno al metallo. Pur non includendo batteria e caricabatterie anch’essi compatibili con la gamma X20V TEAM questo trapano rappresenta una scelta imbattibile per chi già possiede prodotti Parkside.

Con un design ergonomico e impugnatura antiscivolo, si presta a lavori di manutenzione, montaggio di mobili, installazione di scaffali o piccole riparazioni domestiche, offrendo sempre stabilità e comfort d’uso.

Con queste nuove offerte, Lidl dimostra ancora una volta di voler democratizzare il fai-da-te, proponendo utensili di qualità a prezzi accessibili. A meno di 30 euro, è possibile acquistare strumenti affidabili, potenti e compatibili con un intero ecosistema di accessori e batterie.