Cibi scaduti, il trucco per capire cosa puoi ancora mangiare e cosa invece buttare: così non corri all’ospedale.

Secondo gli ultimi dati, ogni italiano butta in media oltre 35 kg di cibo all’anno, con conseguenze significative sia per l’ambiente sia per il bilancio familiare. In un’epoca in cui la sostenibilità è al centro dell’attenzione, è fondamentale aggiornarsi sulle corrette modalità di conservazione e interpretazione delle etichette alimentari per evitare sprechi inutili e potenziali rischi per la salute.

Un aspetto cruciale per una gestione consapevole degli alimenti è comprendere la distinzione tra data di scadenza e termine minimo di conservazione (TMC). La data di scadenza indica il limite entro cui un prodotto altamente deperibile, come carne fresca o pesce, deve essere consumato per prevenire pericoli per la salute. Superata questa data, il consumo può comportare rischi seri. Il TMC, invece, segnala il periodo entro cui l’alimento conserva le sue caratteristiche organolettiche, come sapore e consistenza, purché siano rispettate le condizioni di conservazione indicate.

Questa distinzione è essenziale per evitare l’eliminazione prematura di prodotti ancora sicuri e gustosi, contribuendo così a una spesa più responsabile. Contrariamente a quanto si crede comunemente, molti alimenti possono essere consumati anche dopo il termine minimo di conservazione senza compromettere la sicurezza o la qualità.

Ecco alcuni esempi aggiornati con indicazioni precise:

Pasta e riso : conservati in ambienti asciutti e privi di infestazioni, possono essere consumati fino a 1-2 mesi oltre il TMC, a patto di assenza di muffe o insetti;

: conservati in ambienti asciutti e privi di infestazioni, possono essere consumati fino a 1-2 mesi oltre il TMC, a patto di assenza di muffe o insetti; Biscotti e crackers : pur perdendo parte della croccantezza, restano commestibili per diverse settimane dopo la scadenza indicata;

: pur perdendo parte della croccantezza, restano commestibili per diverse settimane dopo la scadenza indicata; Spezie : anche se l’aroma tende a diminuire nel tempo, possono essere utilizzate per mesi oltre il TMC senza problemi;

: anche se l’aroma tende a diminuire nel tempo, possono essere utilizzate per mesi oltre il TMC senza problemi; Prodotti in scatola : grazie alla sterilizzazione, si conservano fino a 12 mesi oltre il TMC, purché la confezione sia integra, senza ammaccature o rigonfiamenti;

: grazie alla sterilizzazione, si conservano fino a 12 mesi oltre il TMC, purché la confezione sia integra, senza ammaccature o rigonfiamenti; Olio : è consigliabile rispettare la data di scadenza per evitare il deterioramento e l’irancidimento;

: è consigliabile rispettare la data di scadenza per evitare il deterioramento e l’irancidimento; Miele : uno degli alimenti più longevi, il miele può durare anni senza perdere la commestibilità, nonostante la cristallizzazione naturale;

: uno degli alimenti più longevi, il miele può durare anni senza perdere la commestibilità, nonostante la cristallizzazione naturale; Formaggi stagionati : possono essere consumati per diverse settimane dopo il TMC se conservati in frigorifero; eventuali muffe superficiali devono essere rimosse accuratamente;

: possono essere consumati per diverse settimane dopo il TMC se conservati in frigorifero; eventuali muffe superficiali devono essere rimosse accuratamente; Latte fresco pastorizzato : può essere consumato anche un giorno dopo la scadenza, se riscaldato adeguatamente; il latte UHT dura 3-4 giorni dopo l’apertura, se mantenuto in frigorifero;

: può essere consumato anche un giorno dopo la scadenza, se riscaldato adeguatamente; il latte UHT dura 3-4 giorni dopo l’apertura, se mantenuto in frigorifero; Yogurt : spesso è ancora sicuro per qualche giorno dopo il TMC, purché la confezione non sia gonfia, segno di fermentazione anomala;

: spesso è ancora sicuro per qualche giorno dopo il TMC, purché la confezione non sia gonfia, segno di fermentazione anomala; Marmellate: sigillate durano circa due anni; una volta aperte, si conservano in frigorifero per diverse settimane, ma devono essere scartate se si sviluppa muffa.

Gli alimenti altamente deperibili, quali carne, pesce, uova e latticini freschi, richiedono particolare attenzione. È raccomandabile consumarli entro la data di scadenza o, al massimo, entro pochi giorni dal TMC, vigilando su eventuali alterazioni di colore, odore o consistenza che possano indicare un deterioramento. Per limitare gli sprechi e ottimizzare l’utilizzo degli alimenti, è utile adottare alcune strategie pratiche: