Rendi il tuo balcone o il tuo terrazzo davvero unico e inimitabile con queste componenti di arredo specifiche, a partire dalle piante.

Da Lidl c’è tutto quello che desideri e non solo ciò che ha a che fare con i prodotti alimentari: ciò che cerchi renderà ospitale il tuo balcone o il tuo terrazzo anche nella stagione fredda.

Stiamo parlando di componenti floreali e piante. Tutte le offerte a poco prezzo, ottime non solo per gli ambienti esterni, ma anche per gli interni di casa.

Le piante d’inverno le trovi da Lidl

Quando si parla di autunno, immediatamente ci saltano alla memoria giardini, balconi o terrazzi spogli perché inizia il freddo e non sono più “abitabili” come in estate. Certo, un giardino che ha tutti i comfort ed è arredato come si deve ha sempre il suo fascino. Ma, giustamente, dall’altro lato ti stai domandando quanto ti costa arredare un giardino di questi tempi.

Se sai scegliere le offerte giuste, meno di quello che pensi. E in questo, Lidl ti dà una mano. Sì perché ciò di cui stiamo per parlarti davvero non ha eguali nel suo genere. Questa catena di supermercati, infatti, non è dedita solo alla vendita di generi alimentari quanto anche di prodotti per la cura della casa e della persona, ma anche di tutto ciò che può servire per l’arredamento della casa stessa e, anche, del tuo balcone o terrazzo.

Se sei una persona con il pollice verde, di certo, non puoi lasciarti scappare quest’offerta per rendere il tuo balcone perfetto in ogni suo angolo, ed avere tutte le piante e i fiori che desideri. Sapevi che esistono piante anche con un carattere invernale? Sì, sono tipiche di questo periodo ed hanno bisogno solo della piccola cura necessaria.

Le principali offerte

Le prime che troverai da Lidl sono le mini stelle di Natale a solo 1.29€ ciascuna. Questa pianta è la regina dell’inverno pensata per chi abita in ambienti di dimensioni ridotte: la stella di Natale apprezza particolarmente gli ambienti luminosi senza sole diretto e basta qualche annaffiatura di tanto in tanto per mantenerla splendida a lungo.

Ci sono anche i cactus in offerta, a soli 3.49€ ciascuno. Richiedono pochissime cure per restare splendidi e sono ideali da posizionare sulla scrivania o sui mobili della zona living. Hanno altezze che variano dai 10 cm ai 14 in base alla specie. Anche le piante sempre verdi (a 3.99€ l’una) sono la soluzione perfetta per chi vuole portare un po’ di verde in casa senza dover prestare troppe attenzioni.

Ci sono la Dracaena Lemon Lime o anche la Tradescantia: sono piante che hanno bisogno di poca irrigazione e sono adatte alla camera da letto oppure al balcone. In ultimo, i bonsai: a soli 15.99€, porta un tocco zen ad ogni posto, anche sul balcone.