Avere sempre una casa al top, a partire proprio dall’arredamento, è il sogno di tutti. Dall’altro lato, però, non vorremmo spendere una fortuna.

Ed ecco che ci viene in aiuto Ikea, l’azienda svedese che sta diventando la vera leader nell’ambito dell’arredamento e, al tempo stesso, dell’arredamento funzionale e a poco costo. Cosa ci propone questa volta per rendere davvero unica la nostra casa.

In particolare per quel che riguarda gli arredamenti e le componenti per il Natale. Una soluzione innovativa per il tuo albero di Natale in una casa piccola ma accogliente.

Casa piccola? Ikea ti risolve il problema dell’albero di Natale

Quando si pensa ad un arredamento innovativo, sia per quel che riguarda i prezzi che i materiali utilizzati, il pensiero corre immediatamente ad Ikea. Sì, proprio lei, l’azienda svedese che sta rinnovando il gusto di arredare a poco prezzo, anche a partire dalle nostre case. Ogni anno propone delle soluzioni di arredamento diverse e per tutte i gusti e tasche.

L’attenzione di oggi cade, però, in particolare, sulle componenti da arredo per il Natale e per un elemento su tutto: il nostro albero di Natale. Ikea ti dà idee innovative di ogni tipo, a partire già da questo mese di ottobre, anche se ci vogliono alcuni mesi per una delle più belle feste dell’anno. Ma come può aiutarci Ikea in merito?

Cos’hanno inventato per te

Partiamo con una prima opzione: l’albero di Natale Vinterfint. È realizzato in legno di pino e disponibile a soli 15€: è un’idea salvaspazio, perché si attacca direttamente alla parete desiderata ed è ottimo per le case un po’ più piccole e dove l’albero proprio non c’entra. Ha ben 37 ganci disponibili e ti permette di appendere decorazioni, luci e rametti verdi.

Si tratta di uno stile minimalista e funzionale allo stesso tempo, adatto, come dicevamo all’inizio, per le case di piccole dimensioni ma dove, comunque, non si vuole rinunciare alla presenza dell’albero di Natale. Certo, si tratta di un albero “insolito” rispetto ad uno classico, dove i regali potranno comunque essere appoggiati alla sua base, ma con un design diverso.

Insieme al suo essere una struttura ottima e perfetta per l’albero di Natale e che potrai decorare come più ti piace (creando così un albero secondo il tuo stile) avrai anche la possibilità, alla fine, di ripiegarlo e riporlo in men che non si dica perché il suo design lo permette, grazie alla sua struttura flessibile,

Il prezzo, poi, è anche molto conveniente, in vero e proprio stile Ikea: soli 15€. Cosa fai? Sei ancora lì indeciso se acquistarlo oppure no?