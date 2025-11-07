Se hai queste uova in casa, non consumarle. Si tratta di alcuni lotti che stanno per essere ritirati da diverse catene di supermercati e negozi.

Si tratta di lotti di alcuni prodotti che potrebbero contenere qualcosa di molto pericoloso, così come anche per le uova. Ecco quali sono i motivi del richiamo e del ritiro dei lotti presi in considerazione e cosa fare se li si ha in casa o li si è consumati per sbaglio.

Una situazione che sta mettendo in agitazione molte famiglie, ma non si deve creare panico o allarmismi. Basta seguire i consigli e le direttive del Ministero per capire cosa fare.

Allerta alimentare per alcune uova

Quante volte abbiamo sentito parlare di lotti di pasta o di altri prodotti che vengono ritirati dal commercio o dagli scaffali dei supermercati, per ordine del Ministero della Salute, per una serie di motivazioni, che vengono spesso anche precisate nell’ordinanza stessa, in modo da fare chiarezza anche con i cittadini.

Un richiamo alimentare è stato segnalato del Ministero della Salute e, questa volta, riguarda un prodotto della dispensa: si tratta delle uova. Tutti alimenti che se si sono già acquistati, non vanno assolutamente consumati. Ma cerchiamo di capire il perché. È una nota che è stata diffusa dal Ministero e che riguarda specifici lotti di uova venduti nei supermercati Decò.

Si tratta delle uova, categoria A, a marchio L’Uovo d’Oro e il motivo del loro ritiro è dato dalla sospetta contaminazione da Salmonella enterica Enteritidis. I prodotti in considerazione sono venduti in confezioni da 2 pezzi e da 6 pezzi, con le date di scadenza dal 12/11/2025 al 26/11/2025, corrispondenti ai lotti di produzione.

Ecco di quali si tratta

L’azienda che produce queste uova è la “L’Uovo d’Oro Srl Società Agricola Unipersonale” con sede in provincia di Salerno, a Campagna. Chi possiede in casa queste uova, come afferma anche il comunicato del Ministero della salute stesso, è invitato a non consumarle e a restituirle al punto vendita dove le si è acquistate.

Un’attenzione particolare deve essere posta da tutti i cittadini a questi particolari quanto specifici richiami alimentari perché riguardano anche la salute di chi li consuma ma è anche un avvertimento per chi li produce, affinchè possa porvi immediatamente rimedio.

La situazione non è allarmante, ma basta solamente fare attenzione a ciò che il Ministero ci segnala in modo opportuno e agire, poi, di conseguenza seguendo con attenzione tutte le indicazioni che ci vengono fornite quando si tratta di richiamo alimentari.