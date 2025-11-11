Forse non ci hai mai pensato, eppure, sfruttando il cambiamento climatico puoi risparmiare tanti soldi.

I nuovi dati del Copernicus Climate Change Service tracciano un quadro tutt’altro che rassicurante: il riscaldamento globale continua a correre a un ritmo sempre più sostenuto. Gli esperti indicano che il 2025 sarà quasi certamente tra il secondo e il terzo anno più caldo mai registrato, in linea con il 2023 e subito dopo il 2024, che ha conquistato il triste primato come anno più caldo della storia.

Ottobre 2025 è risultato il terzo mese più caldo di sempre a livello globale, con una temperatura media dell’aria superiore di +0,70 °C rispetto al periodo di riferimento 1991-2020. Un’anomalia che conferma la tendenza ormai consolidata di un clima che cambia con crescente rapidità. Gli esperti del Copernicus parlano di un’accelerazione senza precedenti, e l’Europa ne è uno degli epicentri: stagioni alterate, eventi estremi più frequenti e inverni sempre più miti.

Come sfruttare il cambiamento climatico per risparmiare: le bollette si dimezzano

Anche in Italia la situazione non è diversa. Secondo il rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) sugli “Indicatori politici della resilienza climatica”, la temperatura media annua nel nostro Paese è aumentata di circa 1 °C nell’ultimo secolo, con un’accelerazione evidente negli ultimi decenni. Parallelamente, le precipitazioni si sono ridotte in modo significativo: dal 1800 al 2011 si è registrato un calo del 19% in estate e del 25% in autunno al Nord, mentre il Sud ha perso oltre un quinto delle piogge primaverili.

Gli scenari per il prossimo inverno non lasciano spazio a grandi illusioni. Le previsioni indicano un’altra stagione più calda della media, forse leggermente più fresca rispetto a quella del 2024-2025, ma comunque lontana dai rigori invernali di un tempo. Il meteorologo Mario Giuliacci ha ricordato che, negli ultimi trent’anni, le temperature invernali in Italia sono aumentate di circa 2 °C, innalzando di conseguenza la quota neve a 300-500 metri.

Ciò significa che le nevicate in pianura stanno diventando eventi eccezionali. Anche la circolazione dei venti freddi potrà attenuare solo in parte il tepore previsto, che renderà l’inverno più simile a una lunga stagione autunnale. Un effetto collaterale apparentemente positivo di questo scenario riguarda i consumi energetici. Inverni più miti comportano una minore domanda di gas per il riscaldamento, e quindi un possibile calo delle bollette domestiche. Durante l’inverno 2023-2024, ad esempio, la domanda di gas era diminuita del 10% rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, il risparmio effettivo non è garantito. Il prezzo del gas rimane infatti soggetto alle tensioni geopolitiche e alle oscillazioni del mercato energetico internazionale. In Italia, inoltre, l’aumento generale del costo della vita e la stagnazione dei salari rischiano di annullare ogni beneficio economico.

Se il portafoglio può trarre un momentaneo sollievo, la natura paga un prezzo altissimo. Inverni anomali sconvolgono gli equilibri ambientali e agricoli, soprattutto nelle regioni mediterranee. Coldiretti denuncia da anni le conseguenze di questi mutamenti: fioriture anticipate, raccolti ridotti e maggiore vulnerabilità delle coltivazioni.

Le temperature elevate risvegliano piante e insetti in pieno inverno, simulando una “falsa primavera” che spesso si trasforma in una trappola mortale. Le api, ad esempio, escono dagli alveari prima del tempo e rischiano di morire per il ritorno improvviso del freddo.

Queste alterazioni compromettono i cicli agricoli e rendono più probabili siccità e crisi idriche già a partire dalla primavera. Il cambiamento del regime delle piogge e la scarsità d’acqua, a loro volta, aggravano i problemi delle colture e aumentano la vulnerabilità dei territori alle ondate di calore estive.

Il cambiamento climatico incide anche sul portafoglio dei consumatori. Alla fine di ottobre 2025, la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, in visita al mercato di Sant’Ambrogio a Firenze, ha sottolineato che l’inflazione alimentare resta più elevata dell’inflazione media, attestata intorno al 2%.

In Italia, negli ultimi dieci anni, i prezzi dei generi alimentari sono cresciuti del 22%, con punte ben più alte per prodotti freschi come frutta e verdura: mele +33%, cavoli +50%, pomodori +55%, patate +60%, pesche +65%. Un incremento dovuto non solo ai costi energetici e ai conflitti internazionali, ma anche alla diminuzione dei raccolti causata da siccità e temperature fuori stagione.