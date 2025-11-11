Alla Lidl, lo abbiamo detto più volte, si risparmia davvero su tutto e, nello specifico, non soltanto su quelli che sono prodotti alimentari.

Basta sfogliare uno dei suoi volantini, cartacei oppure online per vedere che, ogni settimana ed ogni mese, propone delle offerte davvero speciali che non possiamo lasciarci scappare. Fra queste, ce ne sono alcune che riguardano anche gli oggetti di uso comune per la tua casa che sono davvero ghiotte.

Avresti mai pensato di acquistare un mobile per il tuo ripostiglio, e non solo, ma da Lidl a prezzo stracciato? Ecco l’offerta.

Lidl si occupa anche dell’ordine di casa

Lo dicevamo all’inizio: quando pensiamo alla Lidl, pensiamo ad una catena di supermercati sì, ma dove la loro convenienza si basa solo su quelli che sono generi alimentari o per l’igiene della casa e della persona. Ma così non è: alla Lidl è possibile trovare anche oggetti per la casa di ultima generazione e non solo, a prezzi davvero ribassati.

Non si tratta solo di saldi ma anche di offerte del momento che vanno prese al volo e che nessuno può lasciarsi scappare. Molto spesso, quando si ha una casa piccola o che, comunque, non ci permetta di ospitare persone, ci sentiamo fuori dal mondo ma, in realtà, non è così. Basta trovare delle soluzioni di arredamento adatte alle nostre esigenze e possiamo immediatamente risolvere ogni tipo di situazione.

Quando pensiamo all’arredamento, il nostro occhio corre subito ad una delle catene di negozi di arredamento fra le più famose, ovvero Ikea. Ma avresti pensato che, anche da Lidl puoi acquistare il tuo mobile da ripostiglio e pagare davvero poco? Sì, un qualcosa che sia funzionale ma allo stesso tempo, anche di design.

Due offerte particolari

Stiamo parlando, infatti, della scarpiera in tessuto. È perfetta da porre dietro le porte, o anche nel tuo piccolo ripostiglio. È in tessuto, e quindi no problem per le macchie, maneggevole e la troverai da Lidl al prezzo di soli 19.99€. La sua struttura compatta in TNT permette di montarla facilmente e di collocarla ovunque, dall’ingresso alla zona notte.

Ha sistema di chiusura a cerniera la rende ancora più funzionale, mentre la varietà di colori disponibili permette di adattarla a qualsiasi parete della tua casa. Ci sono in offerta, sempre per mantenere l’ordine in casa tua, anche i cesti della Livarno Home, al costo di 12.99€ ciascuno. Perfetti per ogni ambiente della casa, dal bagno per la biancheria, alla cameretta come porta giochi o in soggiorno come dettaglio decorativo.