Il freddo pungente si sta facendo sentire un pò in tutta Italia e, allo stesso tempo, nelle nostre case è tempo di accendere termosifoni e riscaldamenti vari, cercando, per quanto possibile, di fare attenzione alle bollette di luce e gas.

Una delle domande che maggiormente ci poniamo è: “Ma quanto ci costa la loro accensione?“, memori del fatto che, proprio in autunno e in inverno, i salassi e gli aumenti del costo del gas e della corrente elettrica sono in agguato. Ma possiamo trovare una soluzione a tutto questo, spendendo poco e scegliendo i prodotti giusti.

Avresti mai pensato che Lidl poteva proporti un’offerta per riscaldare le stanze della tua casa? Non si tratta di stufette che, comunque consumano corrente, ma di qualcosa che vale molto di più.

Lidl ti “regala” un elettrodomestico: porta il calore in casa tua

Con il Natale, arriva anche il freddo e l’inverno: vogliamo che le nostre case siano riscaldate di tutto punto e che non ci siano eccessivi sbalzi termici fra una stanza e l’altra. Sappiamo, però, anche che tenere accesi i termosifoni più del dovuto costa anche tanto e, questo, non sempre è possibile per le tasche di tutti. Cosa fare allora? Avere freddo e non avere altra soluzione per riscaldarsi? Assolutamente no, perchè proprio la soluzione che cerchi è dietro l’angolo e te la propone Lidl.

Sì, perchè proprio nel periodo più freddo dell’anno, dove le bollette del gas e della corrente elettrica tendono a salire, vogliamo che la nostra casa sia sempre calda ed accogliente. Allora andiamo alla ricerca di tutti gli elettrodomestici possibili per riscaldare casa. Niente più di tutto questo: da Lidl c’è la soluzione che fa per te. E’ il camino da tavolo a etanolo che troveri al prezzo di soli 29€, scontato, sul prezzo di listino del 41%.

Si tratta di un prodotto che sta prendendo piede da qualche tempo, perchè di solito immaginiamo sempre il camino in muratura, con la legna e tutto ciò che concerne. Ma queste sono le nuove frontiere ed esigenze di chi vuole avere un camino in casa ma non può permettersi di creare un’opera muraria complessa.

Ed ecco che questi “nuovi camini” entrano in gioco. Quello che trovi da Lidl che, ripetiamo, ti costa solo 29€, è nella sua forma da tavolo. E’ costituito da una struttura stabile di soli 26cmx20cm, ha un paravento in vetro e un serbatoio per il carburante in acciaio, che può arrivare a contenere da 135ml fino a 200ml di etanolo.

Della marca Tepro, è elegante dal punto di vista del design perchè si adatta a qualsiasi tipo di arredamento e stanza. Lo trovi in offerta, negli store Lidl, solo fino al 14 dicembre. E’ un vero affare: corri ad acquistarlo!