La soluzione che abbatte i costi del riscaldamento e migliora il comfort domestico anche nei condomini.

Il cappotto termico interno si sta affermando come alternativa concreta a interventi più complessi. È adatto a chi vive in appartamento, non richiede pratiche edilizie e può ridurre sensibilmente la dispersione di calore. Ma serve attenzione: materiali, spessori e posa cambiano tutto.

Quando si parla di isolamento termico, la mente va spesso a impalcature, intonaci esterni e lavori invasivi. Ma c’è una strada più semplice per chi vive in condominio o in zone vincolate, ed è quella del cappotto termico interno. In molte città italiane, questa tecnica si sta diffondendo proprio perché non richiede permessi condominiali né interventi sulla facciata. Si lavora all’interno delle abitazioni, pannello dopo pannello, per contenere le dispersioni e migliorare l’efficienza energetica.

Il principio è quello di creare una barriera isolante tra la parete esistente e l’ambiente interno. Si applicano pannelli in materiali termoisolanti direttamente sul muro, sigillandoli con apposite colle e rifinendoli con intonaco o cartongesso. Il risultato è un miglioramento del comfort termico, con spese di riscaldamento ridotte e una maggiore tenuta dell’ambiente sia d’inverno che nei mesi caldi. Ma non tutto è così immediato: la scelta del materiale giusto, lo spessore più adatto e l’eventuale compatibilità con l’umidità delle pareti sono aspetti che possono fare la differenza.

Quali materiali usare e quanto spazio serve per un cappotto efficace

Il primo elemento da valutare è lo spessore del pannello, che non può essere scelto a caso. In media, per ottenere benefici concreti, si parte da 4 centimetri, ma si può arrivare anche a 8 o 10, se lo spazio lo consente. Il rischio è ridurre la vivibilità degli ambienti, specialmente nei corridoi o in cucine già strette. In assenza di vincoli abitativi, più è spesso, maggiore sarà la tenuta termica.

Quanto ai materiali, la lana di roccia resta tra i più utilizzati per l’interno: resiste bene all’umidità e ha buone proprietà anche dal punto di vista acustico. Il poliuretano espanso e il polistirolo sono leggeri e facili da maneggiare, ideali per chi vuole provare con il fai da te. Meno diffuso ma molto apprezzato è il sughero naturale, che ha una traspirabilità superiore e offre una buona tenuta termica anche con spessori minori. Alcuni pannelli sono già predisposti per essere incollati direttamente alla parete, altri richiedono la realizzazione di una controparete a secco, con struttura metallica e rivestimento in cartongesso.

In questa seconda ipotesi, l’intercapedine creata tra muro e rivestimento permette di integrare anche altri materiali isolanti o impianti elettrici, ma aumenta lo spessore e richiede più precisione nella posa. Per questo tipo di lavori, se non si ha esperienza, è consigliabile affidarsi a tecnici specializzati. Un errore nella sigillatura o una parete non perfettamente liscia possono vanificare tutto.

Il cappotto termico interno è particolarmente utile nelle abitazioni con esposizione a nord, nei piani bassi o negli appartamenti dove l’isolamento acustico è scarso. Già dopo il primo inverno, chi lo ha installato registra un calo del consumo energetico, che può arrivare al 20-30% rispetto ai valori iniziali, specie se si abbina a infissi di qualità.

Il cappotto fai da te è possibile, ma richiede attenzione e materiali adatti

Molti si chiedono se sia possibile realizzare da soli un cappotto interno. La risposta è sì, a patto di avere manualità, tempo e strumenti idonei. Si comincia tagliando i pannelli su misura, poi si applica una malta adesiva a basso spessore sia sul pannello che sulla parete. Dopo aver fissato la prima fila con precisione (usando livella o filo a piombo), si procede con la posa delle successive, mantenendo l’allineamento.

Una volta terminata la superficie, è necessario carteggiare le eventuali imperfezioni, poi si passa alla finitura: intonaco fine, rasatura e, volendo, pittura. Alcuni prodotti includono già i giunti invisibili per facilitare il fissaggio. I tempi dipendono dalle dimensioni dell’ambiente, ma in una stanza media servono almeno due giorni pieni di lavoro, considerando i tempi di asciugatura.

Chi sceglie questa via lo fa spesso per risparmiare sul costo della manodopera, che può incidere fino al 50% del totale. Ma il rischio di eseguire male il lavoro è reale. Se si sbagliano le dosi della malta, se non si eliminano bene le bolle d’aria o se si incollano male i pannelli, l’isolamento sarà compromesso e con esso anche la tenuta strutturale nel tempo.

Per questo motivo, molte aziende propongono oggi kit preconfezionati con istruzioni passo-passo, pensati per gli amatori. Altri preferiscono affidarsi a imprese qualificate, che offrono consulenza sul tipo di materiale, sopralluogo iniziale, posa certificata e garanzia finale. In entrambi i casi, l’obiettivo è sempre lo stesso: creare un isolamento efficace, che duri nel tempo e aumenti l’abitabilità degli ambienti domestici.