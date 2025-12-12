Nel 2024 in Italia riciclato il 68% dell’alluminio: ecco come evitare gli errori più comuni

L’alluminio non perde mai valore, può essere riciclato senza limiti e senza perdere qualità. Bastano piccoli errori quotidiani per disperdere un potenziale enorme. In Italia, nel 2024, è stato recuperato il 68% degli imballaggi. Ma il margine di miglioramento resta ampio.

Ogni lattina schiacciata, ogni vaschetta gettata nella differenziata, ogni foglio d’alluminio appallottolato ha un peso reale. L’alluminio è l’unico materiale da imballaggio riciclabile al 100% e all’infinito, senza decadimento qualitativo. Questo significa che una lattina può tornare a essere un’altra lattina, oppure diventare un componente per auto, una maniglia, una bicicletta. Nel 2024, secondo i dati ufficiali CIAL, l’Italia ha riciclato il 68% degli imballaggi in alluminio immessi sul mercato. In termini ambientali, significa 440.000 tonnellate di CO₂ non emesse e un risparmio energetico del 95% rispetto alla produzione primaria da bauxite.

Dietro questo risultato c’è una rete capillare di raccolta e trattamento, costruita con precisione industriale. Ma l’efficienza del sistema dipende ancora da gesti semplici e domestici, che iniziano in cucina o nei cortili condominiali. Una lattina non conferita correttamente si perde. Un foglio d’alluminio lasciato aperto non viene riconosciuto. E anche nel 2025, in piena transizione circolare, il problema resta tutto lì: la differenza non è nel materiale, ma in come lo trattiamo.

La filiera del riciclo funziona, ma ha un tallone d’Achille: noi

L’alluminio ha qualità uniche: è leggero, durevole, non si degrada con il riciclo, e mantiene intatte le sue proprietà anche dopo numerosi passaggi industriali. È un materiale strategico, usato in settori cruciali come packaging alimentare, edilizia, mobilità elettrica, aerospazio. L’Italia è un’eccellenza nel recupero: il 100% dell’alluminio prodotto nel Paese proviene da riciclo, senza importazioni di materia prima vergine.

Eppure la filiera è fortemente condizionata dalla raccolta differenziata domestica. Il CIAL (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio) lo ripete da anni: servono attenzione, chiarezza e costanza. Gli errori comuni sono gli stessi da tempo. C’è chi lava tutto, sprecando acqua inutilmente. C’è chi butta fogli e tappi nel secco. C’è chi non appallottola, lasciando che pezzi troppo piccoli sfuggano ai nastri di selezione.

Nel 2024 sono state effettuate oltre 240 analisi merceologiche per controllare la qualità della raccolta. Il dato che emerge è netto: quando il conferimento è corretto, il recupero è totale. Non serve igienizzare, ma riconoscere. Non serve lavare, ma svuotare. Non serve separare sempre, ma quando si può farlo, conviene. Perché ogni fase del riciclo ha dei limiti. E il primo è sempre legato alla riconoscibilità fisica dell’oggetto.

I numeri confermano la forza del sistema, ma anche la sua fragilità operativa. Il consorzio copre il 70% dei Comuni italiani, coinvolgendo quasi 46 milioni di abitanti. Una macchina complessa, che si inceppa se la frazione conferita non è leggibile. Ecco perché la regola dell’appallottolare, apparentemente banale, è in realtà decisiva. Se un tappino di alluminio rimane piatto o sfuso, può sfuggire ai sensori. Se è compresso, viene intercettato. È l’ultima barriera prima dello scarto.

Cinque gesti che cambiano tutto (e riducono davvero la CO₂)

Nel 2025, fare bene la raccolta differenziata significa compiere cinque azioni chiare e verificabili, che incidono concretamente sul bilancio ambientale del Paese. La prima è capire cosa può essere conferito. Non solo lattine: anche vaschette, tappi, tubetti, fogli, bombolette vuote (se non pericolose). Tutto ciò che è interamente o prevalentemente in alluminio va raccolto, seguendo le regole del proprio Comune.

La seconda riguarda lo svuotamento. Non serve lavare, basta eliminare il contenuto. Residui minimi non compromettono il riciclo, mentre usare acqua per igienizzare una lattina è un controsenso. Ogni spreco energetico annulla il beneficio del riciclo stesso.

Il terzo passaggio è la separazione dai materiali diversi. Dove è possibile, separare aiuta. Un tappo di alluminio da una bottiglia di vetro, una pellicola da un vassoio in plastica. Non sempre è obbligatorio, ma facilita la selezione in impianto, migliorando la resa.

La quarta regola è usare il contenitore giusto. In molti Comuni, l’alluminio va insieme alla plastica. In altri è raccolto con vetro o in contenitori separati. Le indicazioni cambiano da zona a zona, ed è qui che spesso si sbaglia. Un errato conferimento compromette la tracciabilità. Seguire le istruzioni locali è semplice, ma necessario.

Infine, la più sottovalutata: compattare. Fare una pallina, un cilindro, un blocco. Qualunque forma, purché non resti piatta. Questo gesto da due secondi ha un impatto misurabile. Rende il pezzo visibile ai lettori ottici. Lo salva dal rifiuto. Lo trasforma in risorsa.

Dietro ogni imballaggio in alluminio c’è un processo industriale pronto a rigenerarlo. Ma solo se viene intercettato, riconosciuto, trattato correttamente. Altrimenti, è un’occasione persa. E con essa, una parte del futuro circolare che il Paese sta cercando di costruire.