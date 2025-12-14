I rossetti scaduti non vanno solo buttati: ecco 10 modi creativi per riutilizzarli tra candele, trucco e decorazioni.

Anche i rossetti hanno una scadenza, e una volta superata non dovrebbero più essere applicati sulle labbra. Sulla confezione è indicato il PAO (Period After Opening), che in genere oscilla tra 12 e 18 mesi dall’apertura. Ma prima di gettarli nell’indifferenziata, c’è una domanda che vale la pena farsi: possono essere riutilizzati in modo creativo? La risposta è sì. Sfruttando le loro componenti coloranti e cerose, i rossetti possono trasformarsi in materiali utili per la casa, la decorazione o il trucco alternativo. Attenzione però: se il rossetto ha odore rancido, muffa o consistenza alterata, va buttato immediatamente.

Dalle candele alle bambole: riutilizzi alternativi con fantasia (e attenzione)

Uno degli usi più gettonati è la creazione di candele colorate e profumate. Basta sciogliere il rossetto in un pentolino insieme alla cera calda e versarlo in uno stampo. Una volta solidificato, il risultato sarà una candela originale, con una fragranza delicata e un colore unico, personalizzato dal pigmento del rossetto.

C’è anche chi lo fonde per creare un nuovo rossetto, mescolando più tonalità per ottenere una nuance inedita. Basta scaldare piccoli pezzi su un cucchiaio, fonderli insieme e colare il tutto in un contenitore vuoto.

Un’altra opzione è trasformarlo in balsamo colorato, unendo il rossetto fuso con vaselina o burro di karité. Il composto ottenuto può essere applicato su zigomi, palpebre o anche sulla pelle per ottenere un effetto glow naturale, ma è importante fare attenzione alle eventuali reazioni cutanee.

Per chi ama disegnare o dipingere, i rossetti scaduti possono diventare pastelli a cera o colori per progetti creativi. Funzionano bene su carta spessa, legno o materiali porosi, e si prestano anche a sperimentazioni con tecniche miste.

C’è poi l’utilizzo pratico: ritoccare accessori in pelle liscia o sintetica, come borse, scarpe o cinture, con un tocco di rossetto del colore giusto. Usato in piccole dosi e sfumato con un cotton fioc, può coprire graffi e imperfezioni visibili.

Un uso curioso riguarda chi crea bambole artigianali: il rossetto è perfetto per tracciare bocche e guance, dando un effetto realistico e morbido. L’importante è lasciare asciugare bene il colore prima di toccare la superficie.

Infine, i rossetti scaduti possono diventare strumenti da trucco per feste in maschera. Per disegni sul viso o makeup temporanei, funzionano bene e possono essere riutilizzati in occasioni speciali, come carnevale o Halloween.

Quando buttarlo: i segnali da non ignorare (anche per evitare rischi)

Non tutti i rossetti scaduti si possono riutilizzare. Se emettono un odore sgradevole, hanno cambiato colore o consistenza, oppure mostrano presenza di muffa o grumi sospetti, devono essere smaltiti senza esitazione. Anche se si trovano idee creative per riutilizzarli, la sicurezza viene prima: non vale la pena rischiare reazioni cutanee o contaminazioni solo per riciclare un cosmetico.

La regola base resta quella di osservare e annusare: se il rossetto sembra ancora integro e ha superato da poco il PAO, allora si può pensare a un riutilizzo extra-cosmetico. In caso contrario, meglio evitare qualsiasi contatto con la pelle o l’ambiente.