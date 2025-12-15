Il problema della muffa può essere assai dannoso per il bagno, per questo è importante adottare i giusti trucchi per risolverlo. Eccone alcuni

In bagno, si sa, il rischio di muffa è dietro l’angolo e la ragione è facilmente intuibile. Si tratta di un ambiente della casa in cui si deposita in gran parte umidità, dovuta principalmente all’uso della doccia o a una non adeguata ventilazione. Funghi, muffe, batteri, in questi contesti, hanno la strada spianata.

Chiaramente, sono problemi che non si possono assolutamente ignorare, in quanto sono rischiosi per la salute, a lungo andare. Peraltro, danneggiano anche la struttura del bagno. Come eliminare la muffa, dunque, da soffitti, piastrelle, mura, ecc.? Alcuni consigli arrivano dalla rivesta Casa e Jardim, in merito a come rimuoverla efficacemente.

Muffa in bagno, i metodi più efficaci per rimuoverla dal bagno: cosa consigliano gli esperti

Gli esperti spiegano che in linea generale, il prodotto che più di tutti esercita una certa potenza nella rimozione della muffa sui soffitti, è la candeggina.

«Mescolate la candeggina con l’acqua in un rapporto di 1:2, quindi applicatela con uno spray o una spugna», dicono. La soluzione migliore, peraltro, sarebbe quella di far agire il prodotto per una decina di minuti, per poi togliere con un panno pulito, la parte eccedente.

Molto importante far prendere aria al bagno dopo questa operazione, perché la candeggina tende a lasciare un odore potente. In merito alle pareti del bagno, il consiglio degli esperti è di usare la stessa tecnica per pulire i soffitti.

Se invece si vuole rimuovere la muffa dalle fughe del pavimento, si può usare la candeggina anche in questi caso. Ma se si opta per una soluzione totalmente naturale, si può, invece, scegliere il bicarbonato di sodio. «Prepara una pasta di bicarbonato di sodio e acqua ossigenata», e poi mettila sulle fughe con un pennello. Fai stare a riposo 15 minuti e risciacqua.

Se si desidera rimuovere la muffa dalle piastrelle del bagno, la soluzione proposta è, questa volta, a base di aceto o disinfettante antimicotico. «Spruzzate dell’aceto o usate un disinfettante antimicotico. Lasciate agire per 10 minuti e strofinate con una spugna. Quindi risciacquate con acqua e asciugate con un panno pulito».

Ogni volta che si pulisce il bagno è necessario usare i giusti prodotti, altrimenti si possono danneggiare le superfici. Prevenire, tuttavia, la muffa è fondamentale, per non trovarsi di fronte al problema, in seguito. «Ogni volta che usate la doccia, accendete la cappa aspirante o aprite la finestra (se presente) per almeno 15-30 minuti dopo la doccia». La pulizia dovrebbe occorrere ogni settimana.